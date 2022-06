Occhi sulla prossima stagione: ecco quando si parte

Terminate la fase finali giovanili e con l'occhio su qualche playoff di prime squadre ancora da disputare, ecco che il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta ha pubblicato nel weekend tutte le date per l'avvio della prossima stagione.

Una prima sezione, dedicata ai termini di iscrizione e ripescaggio, e una seconda dedicata al vero e proprio "start" delle competizioni regionali (che partiranno prima) e provinciali.

Tutte le iscrizioni ai campionati, partiranno il 5 luglio, ovvero 4 giorni dopo il cambio ufficiale della stagione sportiva che scatta il 1° luglio. In questa data verrà pubblicato il famoso Comunicato Numero 1 in cui saranno resi noti gli "organici" ufficiali per la prossima stagione, ovvero tutte le squadre che avranno diritto di partecipare ia vari campionati. Da lì a poco, appunto, l'apertura delle iscrizioni e al termine delle iscrizioni saranno aperte le possibilità di ripescaggio ai campionati regionali (dei campionati giovanili e dalla Seconda Categoria in su) in base ai posti vacanti lasciati liberi.

DATE DI ISCRIZIONE

5-13 LUGLIO : Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Under 19-17-16-15-14 Regionale, Coppa Prima Categoria.

: Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Under 19-17-16-15-14 Regionale, Coppa Prima Categoria. 5-18 LUGLIO : Seconda Categoria

: Seconda Categoria 5 LUGLIO-31 AGOSTO : Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, Terza Categoria Under 19, Terza Categoria over 30, Under 19-17-16-15-14 Provinciale, Eccellenza Femminile, Juniores Femminile, Coppa Seconda-Terza Categorie, Under 18.

: Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, Terza Categoria Under 19, Terza Categoria over 30, Under 19-17-16-15-14 Provinciale, Eccellenza Femminile, Juniores Femminile, Coppa Seconda-Terza Categorie, Under 18. 5 LUGLIO-19 SETTEMBRE: Attività di base Esordienti e Piccoli Amici.

DATE DI INIZIO DEI CAMPIONATI

Le date si confermano, bene o male, in linea con quelle della passata stagione. Ovvero con Eccellenza, Promozione e Prima Categoria che cominciano la seconda settimana di Settembre, mentre i Regionali partono alla terza e tutte le altre categoria provinciali e Seconda Categoria la quarta.

PRIME SQUADRE

ECCELLENZA: 11 SETTEMBRE

11 SETTEMBRE PROMOZIONE: 11 SETTEMBRE

11 SETTEMBRE PRIMA CATEGORIA: 11 SETTEMBRE

11 SETTEMBRE SECONDA CATEGORIA: 25 SETTEMBRE

25 SETTEMBRE TERZA CATEGORIA: 25 SETTEMBRE

25 SETTEMBRE UNDER 19 REGIONALE: 17 SETTEMBRE

17 SETTEMBRE UNDER 19 PROVINCIALE: 24 SETTEMBRE

COPPE

COPPA ECCELLENZA: 28 AGOSTO

28 AGOSTO COPPA PROMOZIONE: 4 SETTEMBRE

4 SETTEMBRE COPPA PRIMA CATEGORIA: 4 SETTEMBRE

4 SETTEMBRE COPPA SECONDA/TERZA: 11 SETTEMBRE

GIOVANILI

REGIONALI: SABATO 17 E DOMENICA 18 SETTEMBRE

SABATO 17 E DOMENICA 18 SETTEMBRE PROVINCIALI: SABATO 24 E DOMENICA 25 SETTEMBRE

SABATO 24 E DOMENICA 25 SETTEMBRE UNDER 18: 25 SETTEMBRE

FEMMINILE

ECCELLENZA: 25 SETTEMBRE

25 SETTEMBRE UNDER 19: 8 OTTOBRE

SCUOLA CALCIO