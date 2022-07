Lo specialista dei Provinciali a Rivoli, la "congiuntura astrale" porta Tillo all'esordio Regionale

QUESTO ARTICOLO È PREMIUM. PER LEGGERLO DEVI AVERE UN ABBONAMENTO ATTIVO. IN ALTERNATIVA LO TROVI SUL GIORNALE (QUI L'EDICOLA DIGITALE) ”Specialista” dei Provinciali, ha vinto quest’anno come tre anni fa il titolo Under 14 di Torino con l’Olympic Collegno, una delle poche squadre imbattute in tutto il Piemonte: Sandro Oppedisano è il nuovo tecnico della Under 15 del Rivoli. Con lui a calcare i nuovi sintetici di via Orsiera gran parte del gruppo 2008. Hanno già firmato Francesco e Davide Oppedisano, i vari Condello, Pulitanò e non solo, si aspetta ancora l’ok del capitano George Crudu. Oppedisano ha ancora un...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con