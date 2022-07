Habemus gironi: avversarie e date dall'Under 19 all'Under 14

Un altro comunicato ricco, ancora una volta di venerdì sera. L'appuntamento classico del Comitato porta questa volta come menù un vero e proprio pranzo nuziale, con tutti i gironi delle categorie Under (dall'Under 19 all'Under 14) e le date del calendario, passando per i gironi di Prima Categoria (con il programma della coppa e le date di svolgimento del campionato), le ripescate in Seconda Categoria, i cambi di denominazione e le fusioni finalmente ufficializzate. Immergiamoci nei nuovi gironi delle 4 categorie del Settore Giovanile e nella Juniores.

I GIRONI DEL SETTORE GIOVANILE

Abbiamo fatto pronostici, ci siamo lanciati in previsioni con la cartina geografica in mano, finalmente possiamo parlare di ufficialità. Le cinque categoria Under conoscono il proprio destino, attraverso i 4 gironi per ciascun campionato che di certo non mancano di sorprese.

LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI VERRÀ APPROFONDITA SUL GIORNALE DEL 1 AGOSTO

UNDER 19

Data inizio campionato: sabato 17 settembre

Data fine campionato: sabato 15 aprile

Pausa invernale: dal 19 dicembre al 20 gennaio.

Non si gioca sabato 8 aprile (weekend di Pasqua).

UNDER 17

Data inizio campionato: domenica 18 settembre

Data fine campionato: domenica 16 aprile

Pausa invernale: dal 19 dicembre al 20 gennaio.

Non si gioca domenica 9 aprile (weekend di Pasqua).

UNDER 16

Data inizio campionato: sabato 17 settembre

Data fine campionato: sabato 15 aprile

Pausa invernale: dal 19 dicembre al 20 gennaio.

Non si gioca sabato 8 aprile (weekend di Pasqua).

UNDER 15

RIPESCATA LA STRAMBINESE AL POSTO DEL VILLAFRANCA RINUNCIATARIO.

Data inizio campionato: domenica 18 settembre

Data fine campionato: domenica 16 aprile

Pausa invernale: dal 19 dicembre al 20 gennaio.

Non si gioca domenica 9 aprile (weekend di Pasqua).

UNDER 14

Data inizio campionato: domenica 18 settembre

Data fine campionato: domenica 16 aprile

Pausa invernale: dal 19 dicembre al 20 gennaio.

Non si gioca domenica 9 aprile (weekend di Pasqua).