Giovanili Regionali, le anticipazioni del giornale dell'1 agosto

Nell'ultimo numero prima della pausa estiva c'è davvero di tutto. Innanzitutto abbiamo proseguito quanto fatto settimana scorsa con le probabili formazioni dell'Élite, dopodiché abbiamo stilato quella che, ad oggi, è secondo noi la top 11 del mercato estivo a livello Regionale. Inoltre, in attesa dei gironi - che dovrebbero essere pubblicati in settimana - abbiamo fatto una cartina della Lombardia con la suddivisione delle squadre in base alla Delegazioni. In totale abbiamo considerato 364 formazioni: chi avrà il numero più altro? Prosegue chiaramente anche il mercato in entrata, mentre quello allenatori è praticamente chiuso anche se non mancano le sorprese. Sul giornale dell'1 agosto, acquistabile anche nel nostro store digitale, troverete 8 pagine interamente dedicate: what else?

LE ANTICIPAZIONI

ORGANICI REGIONALI 364 formazioni iscritte: come sono suddivise nelle varie Delegazioni? La cartina del calcio giovanile Regionale



LA TOP 11 DEL MERCATO I migliori acquisti per ruolo



CAMPETTI ÉLITE Under 17: le probabili formazioni di cinque big Under 15: le probabili formazioni di cinque big