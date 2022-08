Cardona apre, Perardi incanta, trionfo Lucento

Il Venaria per l'esordio a 11, il Lucento Rosso per riscattare l'1-0 subito con i galletti dell'Asti. La Fair Play Cup Under 14 prende vita anche per i 2009. Girone B. Ad avere la meglio, in quella che ha tutto il sapore di una gara di rodaggio e di primi esperimenti, è il Lucento, con le reti di Cardona, Vizzi e Perardi. Il Venaria del tecnico Alessandro Giglio schiera un 4-4-2 con Brucoli tra i pali (instancabile e dai riflessi felini il portiere dei cervotti); il 2010 Plamadeala a destra e Trovato a sinistra con Duro e un Biestro in grande spolvero coppia centrale; Fantolino e Di Nunzio esterni di centrocampo e Calà e Meza Ochoa in mezzo; davanti il tandem Mavilla-Allegro. Il Lucento preferisce il 4-3-3. Tra i pali Frascaria; Paderi a sinistra e Grajdieru a destra e Cardona e Ghervase Il Trio di centrocampo è composto a Brandinella, Borgotallo e Cagliero, davanti Serra e Suraci a supporto della prima punta (in arrivo proprio da Venaria) Scutigliani.

In avvio spinge subito il Lucento che va vicino al vantaggio proprio con Scutigliani ma chiude tutto Biestro. Poi ci provano anche Fantani (fermato da un grande intervento di Brucoli) e Brandinella che sfiora il palo dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Il gol arriva dopo 10' e a siglarlo è Cardona. Angolo a favore del Lucento, Suraci dalla bandierina pennella la palla perfetta per la testa di Suraci: 0-1. Il Venaria, contato, si difende bene dalle incursioni del Lucento, con una difesa che si muove con ordine. I rossoblù attaccano bene e seguono con attenzione le indicazioni del tecnico Davide Balma, all'esordio da primo in panchina (dopo la stagione da vice di Alessandro Piero sulla panchina dei 2005, semifinalisti della fase finale Regionale). Nella ripresa il Lucento sfodera i cambi e riorganizza l'azione d'attacco, il Venaria per nn si scompone. Il gol del 2-0 infatti arriva a de minuti dalla fine con Vizzi che trova lo spazio tra Brucoli e il palo con un rasoterra da fuori. Al secondo di recupero poi, trova il gol anche il subentrato Perardi che corona con la rete una bellissima prestazione, infilando la sfera nel sette.

Manca ancora una gara per concludere il girone B, quella tra Asti e Venaria, che potrebbe essere determinante.

IL TABELLINO

VENARIA-LUCENTO ROSSO 0-3

RETI: 10' Cardona (L); 19' st Vizzi (L); 22' st Perardi (L)

VENARIA (4-4-2): Brucoli; Plamadeala, Duro, Biestro, Trovato; Di Nunzio, Meza Ochoa, Calà; Fantolino; Mavilla, Allegro. All. Giglio; Dir: Calà.

LUCENTO (4-3-3): Frascaria; Grajdieru (1' st Foti), Cardona, Ghervase, Paderi (18' st Fiorito); Brandinella (1' st Borgotallo), Fanfani (1' st Vizzi); Cagliero; Serra, Scutigliani, Suraci (1'st Perardi). All. Balma; Dir: Perardi, Cardona.

I MIGLIORI

LORENZO SURACI, Lucento. Uno dei più propositivi in avvio. Non solo serve l'assist da calcio d'angolo perfetto per la testa di Cardona, ma prova anche ad inserirsi spesso e a servire le punte che attaccano l'area, in particolare Scutigliani.

LORENZO PERARDI, Lucento. Grandissimo ingresso nella ripresa. impensierisce il Venaria in più di un'occasione. Sa quando provare il tiro da fuori e quando invece inserirsi e puntare la porta grazie alla sua abilità nel dribbling. È proprio con un tiro da fuori che trova il 3-0 sotto l'incrocio.

DANIEL BIESTRO, Venaria. Bravissimo a chiudere tutti gli spazi, soprattutto su Scutigliani che sa usare il fisico. Chiude in modo pulito ma senza paura, memorabili le sue scivolate. Raddoppia Duro aiutandolo a serrare la destra.

ALESSANDRO CALA', Venaria. Lavoro sporco preziosissimo in mezzo al campo, cerca di chiudere il più possibile evitando che i rossoblù entrino in area e si abbassa per aituare la coppia di centrali Biestro e Duro.

Nel Girone A

Alla prima, un po’ di distrazione ci sta. Un po’ di ruggine da grattare sulla quale però il Vanchiglia non mostra pietà e in soli 5’ i granata si portano sul 2-0 con una doppietta di capitan Calabrese. Il primo su rigore dopo pochissimi secondi per un fallo di mano, il secondo su un errore in uscita della difesa biancoblù. Da lì in avanti la partita si indirizza senza diritto di replica, anche se i ragazzi di Francesco Starace alzano la testa e mostrano una buona reazione d’orgolio. Capitan Zanussi aiuta i suoi ad alzare il baricentro e anche se i tiri che arrivano dalle parti di Impiccichè non sono molti, il Nichelino chiude meglio in difesa e riesce a stare con maggior continuità nella metà campo avversaria.

Prima della chiusura del primo tempo, Eduardo De Gregorio infila sotto la traversa la rete del 3-0. I cambi fanno bene all’equilibrio e al Nichelino che almeno prova a pungere con la soluzione preferita, ovvero lanciare sulla corsa Spano sulla destra. La rete che ha tanto il sapore di sigillo finale arriva a 1’ dalla fine con Lupo che appoggia in rete dopo un’incursione sull’out sinistro.



VANCHIGLIA - NICHELINO HESPERIA 4-0

RETI: 1’ rig. e 4’ Catanzaro, 20’ De Gregorio Ed., 19’ st Lupo.

Formazione iniziale Vanchiglia (4-3-3): Impiccichè, Amoresi, Mastrototaro, Allara, Druetta, Catanzaro, Ledda, De Gregorio, Talbaoui, Chiodo, Mereu. A disposizione: Guazzetti, Rizzelli, Lorusso, Schillaci, De Gregorio, Lupo. All. Martello.

Formazione iniziale Nichelino Hesperia (4-3-3): Cipriani, Sardani, Brunetto, Cipriani, Ciocca; Bono, Zanussi, Scorzoni; Vetri, Castellengo, Spano. A disposizione: Sgueglia, Vero, Rania, Giannini, Grassitelli, Lopez. All. Starace.

ARBITRO: Benfante di Collegno.

Girone A

Lucento Blu-Nichelino 2-0

Vanchiglia-Nichelino Hesperia 4-0





Classifica provvisioria

Vanchiglia 3

Lucento 3

Nichelino Hesperia 0

Girone B

Lucento Rosso-Asti 0-1

Venaria-Lucento Rosso 0-3

Classifica provvisoria

Asti 3

Lucento Rosso 3

Venaria 0