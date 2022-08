Giovanili Regionali, le anticipazioni del giornale del 29 agosto

L'inizio dei campionati si avvicina, ma quali saranno i giocatori da tenere d'occhio? Un primo elenco abbiamo provato a farlo noi, prendendo in considerazione 12 portieri, 12 difensori, 12 centrocampisti e 12 attaccanti. Il tutto distribuito in 4 pagine ricchissime e completamente dedicate ai ragazzi: what else? Il tutto senza dimenticare il notiziario, ancora una volta ricco, e l'ormai classica tabella allenatori con le stelline. Sul giornale del 29 agosto, acquistabile anche nel nostro store digitale, troverete 6 pagine interamente dedicate.





LE ANTICIPAZIONI

NOTIZIARIO Folgore Caratese , gli staff per la nuova stagione: si cercherà di tornare in Élite Bresso , Bonanno torna con i 2006: « Soddisfatto del mercato » Sestese , non solo Giuseppe Puleo: tutte le panchine Solbiatese , quante conferme : Mezzotero va in Under 17 La tabella allenatori con le stelline