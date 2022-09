Boldrino e Coppola eroi di giornata, Bazzoni illumina il primo turno

Finalmente la prima giornata del Super Oscar, finalmente i 2009 iniziano il Settore Giovanile. Nella prima giornata non sono mancate le conferme ma soprattutto le sorprese. Un temibilissimo Mirafiori supera 1-0 il Volpiano-Pianese con la rete di Emanuele Boldrino; il Nichelino trova un punto tenendo il Chisola sullo 0-0 e il Bsr Grugliasco vince di misura sul Chieri con la rete su rigore di Samuele Coppola.

Tutte le partite della prima giornata di Super Oscar Under 14.

GIRONE A

Ad aprire il Super Oscar per l'Under 14 sono Borgaro e Gassino. Ad avere la meglio è il Gassino che si porta avanti nel primo tempo, i gialloblù poi accorciano ma non basta per portare a casa il punto. Il vantaggio, e anche il primo gol del Super Oscar, porta la firma di Matteo Degani al quarto d'ora del primo tempo e dopo 5', allo scadere raddoppia per i rossoblù Francesco Giuranna. Per il Borgaro ad accorciare è Simone Molinari su rigore nel secondo tempo. «Loro sono una bella squadra - racconta Andrea Galelli, tecnico del Gassino - Ma noi abbiamo fatto bene. Siamo un cantiere aperto, sfruttiamo il torneo per provare moduli e soluzioni con i nuovi arrivi che si aggiungono alla già buona rosa».

La seconda gara del girone vede scendere in campo Chisola e Nichelino. Una partita combattuta che però nessuna delle due squadre riesce a sbloccare e si conclude sullo 0-0 (unico pareggio di giornata). Il Chisola crea e spaventa ma non riesce a trovare il gol nonostante costruisca azioni degne di nota. Una su tutte quella avviata da Pansini che, fatta la corsia di destra e arrivato al fondo, mette in mezzo per De Luca che, da solo, colpisce la palla ma il tiro esce debole e Sgueglia chiude tutto. Nella ripresa ancora vicinissimo il Chisola al vantaggio con la traversa colpita da Federico Lazzari. Gara che termina a reti inviolate.

Nella seconda giornata il calendario vedrà fronteggiarsi Nichelino-Gassino e Borgaro Chisola.

Classifica parziale

Gassino 3

Chisola 1

Nichelino 1

Borgaro 0

Chisola-Nichelino Hesperia (foto Marco Giorgio)

GIRONE B

Nemmeno il tempo di prendere le misure che la Pro Eureka è già in vantaggio di due sulla Cbs. Andando con ordine, i rossoneri di Carbone scendono in campo con il 4-3-3. Nava tra i pali; Iannacone e Falmini in corsia e Mollo e Lorent centrali. In messo Colicchio a dettare il gioco e Gullà e Miceli mezzali; davanti Buffon punta centrale con Trezza e Macagnone esterni. Dall'altra parte la Pro Eureka di Daniele Pilone, schierata a specchio, parte con Cannone in porta, Parmeggiani e Lencia sulle fasce e in mezzo Meloncelli e il granitico capitan Brombal; Caradonna, Segretario e Cinti in mezzo e davanti Scaccia e Bazzoni (mvp della partita) a supporto di Trovato prima punta.

Sul primo calcio d'angolo (al 3') della partita svetta Christian Cinti che spedisce la palla in fondo alla rete. Due minuti più tardi raddoppia Trovato su un grandissimo suggerimento di Bazzoni. Trovato non è sazio e poco dopo va vicino alla doppietta servito da Mollo ma non trova la porta per un soffio. La Cbs però non esce dalla partita e continua a costruire fermata però dalla impeccabile difesa della Pro. Nella seconda frazione i blucerchiati trovano anche il terzo gol, questa volta su rigore. A procurarselo è il subentrato Mele ma poi dagli 11 va Bazzoni che non sbaglia. La Cbs però non molla e trova il gol che accorcia le distanze. A siglarlo è Miceli che realizza la meglio gli sviluppi di un calcio d'angolo. Sulla scia della rete appena realizzata i rossoneri sfiorano davvero per un soffio il 3-2 con Macagnone che, a Cannone battuto, calcia sicuro in porta, solo un super intervento di Brombal sulla linea evita ai suoi di subire il secondo gol. Allo scadere, ancora pericolosa la Cbs, questa volta con Lorent che colpisce di testa. Bravissimo Cannone in tuffo.

Rotondo successo dell'Alpignano nella seconda partita del girone B che travolge il Caselle 8-0. A determinare il risultato le doppiette di Matteo Bardus, Gabriele Chiechio e Lorenzo Greco e i gol di Marco Bertot e del subentrato Gabriele. Rocchi.

Appuntamenti della seconda giornata: Caselle-Cbs e Pro Eureka-Alpignano.

Classifica parziale

Alpignano 3

Pro Eureka 3

Cbs 0

Caselle 0

GIRONE C

Il girone C si apre con "il classico" Vanchiglia-Lucento. I rossoblù di Mimmo Commisso chiudono con un 3-0 la prima uscita al Suepr Oscar ma il Vanchiglia comunque dimostra di essere in partita, colpisce anche una traversa sul finale. I granata di Mirko Martello scendono in campo con il 4-3-3. A destra Amorese e a sinistra Ossella, in mezzo Allara e Mastrototaro; a centrocampo Catanzaro in regia e Clememte e Lorusso mezzali, mentre davanti il tridente formato da Ledda, Lupo e freccia-Mereu. Il Lucento propone la difesa a tre con Schiavole, Cardona e Ghervase; in mezzo Suraci e Serra sulle fasce e in mezzo Fanfai, Cagliero e Perardi; davanti tandem Balestra-Bardinella. Il vantaggio lucentino arriva dopo 6' e lo trova capitan Cardona di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Bardinella. Dall'altra parte ci prova prima Mastrototaro di testa ma mette in angolo Patella, poi grandissima azione di Mereu che, dopo aver saltato due difensori rossoblù, entra in area e prova il tiro ma c'è ancora Patella che in tuffo mette in angolo. A un minuto dalla fine del primo tempo trova il 2-0 il Lucento con Serra che insacca in rete ancora dopo gli sviluppi dell'angolo. E sempre Serra trova anche il 3-0 nella ripresa. Il Vanchiglia non molla e passa in attacco l'ultima frazione di gara alla ricerca del gol. Rete sfiorata con Eduardo De Gregorio che su punizione colpisce la traversa.

Impresa Bsr Grugliasco che, dopo una bella prestazione, trova la vittoria sul Chieri di Andrea Canavese. «Abbiamo fatto una bella partita - racconta Ferruccio Caretto, tecnico del Bsr - era la prima partita a 11 dei ragazzi. Devo dire che abbiamo dimostrato carattere, voglia di vincere e spirito di sacrificio. La volontà di fare bene c'è. Abbiamo 12 ragazzi nuovi e stiamo cercando di metterli insieme al meglio ma c'è qualità». A decidere la partita il rigore di Samuele Coppola che non si fa spaventare e decide la gara.

Seconda giornata: Bsr Grugliasco-Lucento, Vanchiglia-Chieri

Classifica parziale

Lucento 3

Bsr Grugliasco 3

Chieri 0

Vanchiglia 0

GIRONE D

Altra sorpresa: il Mirafiori. La vittoria di misura sul Volpiano-Pianese arriva dopo una partita attenta e bene preparata i ragazzi di Maurizio Pasqualini sono messi benissimo in campo, non solo dimostrano una buona fase difensiva ma anche una buona organizzazione davanti. Il Volpiano si muove bene, soprattutto davanti con Pani e Baudin, ma non riesce a trovare il gol. 4-3-3 per i gialloblù. Sola tra i pali; Leo e Hitaj in corsia e Izzo e De Vita centrali; in mezzo Canonico con Ferretti e Fantino mezzali; davanti Gramuglia e Mainero dietro a Boldrino. Il Volpiano-Pianese di Davide De Letteriis parte con Fragale tra i pali, difesa a tra con in mezzo Conforti, Lo Bianco a destra e Sacco a sinistra; in mezzo al campo Machak con Cordero e Baudin e pani e Morello esterni in corsia; davanti D'Amora e Spigarolo. Il Volpiano spinge con Pani e Baudin, bravissimo Hitaj a contenere, ma anche Sala che respinge ogni pericolo. La rete arriva al 3' del secondo tempo quando Boldrino, da solo dalla sinistra, incrocia superando Fragale con un tiro chirurgiche che si insacca in rete. Il Mirafiori si difende bene per tutto il resto del tempo non senza squilli delle Foxes, anche da calcio piazzato, sventati da sala.

Nell'ultima partita di giornata altro risultato tondo. Il Lascaris supera 5-0 un Venaria che sta usando il Super Oscar per far giocare insieme e amalgamare il gruppo in vista del campionato. A segno Federico Margiotta, Daniel Spina, Filippo Marengo, Fabio Audrito e Alessandro Penta già veterano bianconero (aveva infatti giocato con i 2008 nella scorsa stagione trovando anche la doppietta ai quarti di finale per il titolo Regionale).

Prossime gare: Venaria-Volpiano-Pianese e Mirafiori-Lascaris

Classifica parziale

Lascaris 3

Mirafiori 3

Volpiano-Pianese 0

Venaria 0