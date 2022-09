Uragano Trogu, tandem Dehari-Ferrero per il Baci

La seconda giornata del torneo "Grande Slam", disputatasi sempre al campo del Pertusa, è stata all'insegna dei gol e dello spettacolo, in controtendenza alla predominanza difensiva del turno precedente. Si riscatta infatti il Bacigalupo di Fabio Maiani, che vince per 5-1 contro il Pecetto, mostrando tutto il suo potenziale offensivo e il suo organizzatissimo impianto di gioco. Ferreo apre le danze nel primo tempo, ma Salomone complica i piani, pareggiando il match con un bel pallonetto volante mancino. Il Bacigalupo però si riporta avanti con una splendida punizione del numero 17, Luca Siliato, che dà il via ad una sequenza di reti in successione: Dehari ne segna due e anche Ferrero firma la sua doppietta per il 5-1 finale.

Il secondo match vede invece un dominio totale del Rosta, che realizza tutte le reti che non è riuscita a segnare nella gara contro il Bacigalupo. I ragazzi di Luigi Munno dilagano contro una Pro Collegno che è ancora un cantiere aperto vista la profonda rivoluzione della rosa, composta da parte della Pro dell'anno scorso e parte del Villarbasse, in modo da poter avere i numeri necessari per l'iscrizione al campionato. Come detto, il Rosta mette in discesa la gara sin da subito, con uno scatenato Gabriele Trogu che firma una tripletta in soli 22 minuti. Nella ripresa Munno concede spazio a tutti, ma il risultato con cambia, visti i 5 gol realizzati dalla sua squadra dopo i 4 del primo tempo, per un passivo che potrà essere fondamentale nel confronto diretto con il Bacigalupo.

La nuova Pro Collegno Under 17

Il terzo match della mattinata finisce in pari tra Leinì e San Giacomo Chieri, in una partita che vede le squadre spartirsi un tempo a testa: meglio il Leinì nella prima frazione, dopo essersi portato avanti dopo pochi minuti con Echinoppe. Il San Giacomo entra con un altro piglio nella ripresa e ottiene il pareggio con un bel gol di Filippo Vergnano.

Leinì Under 17

Nel pomeriggio invece la Rivarolese non si ferma e vince anche il secondo match per 5-1 contro la Druentina. A segno questa volta tutti marcatori diversi, tranne il solito Federico Battaglia che realizza anche oggi la rete del 5-0. Gli altri ad iscriversi al referto sono: Guglielmo Zucco, Lorenzo Ferraro, Leonardo Tonino e Liam Dago. Finisce invece a reti bianche il match tra Garino e Pertusa, con i giallo-verdi di Capelli che si riscattano dopo la brutta sconfitta con la Rivarolese, mentre il Garino mette a referto il secondo 0-0 di fila.

Dominio della Sisport nel penultimo match di giornata, con i ragazzi di Fabrizio Tiengo che vincono per 3-0 contro l'Olympic Collegno. La situazione si sblocca dopo soli 3 minuti con il gol di Andaloro, per poi continuare con il monologo della Sisport, che mantiene il predominio del pallone e del campo. Nella ripresa Andrei Lungu e il classe 2007 Fabio Viviani fissano il punteggio finale sul 3-0.

L'ultima partita si chiude con il botto, con l'Autovip San Mauro che fa il colpaccio contro il Pozzomaina, vincendo per 2-0 con le reti di Milia e Favilla, entrambe in contropiede. Come confessato dal tecnico della squadra Michele Barberi, il San Mauro ha subìto il gioco del Pozzomaina, scenario prevedibile vista la differenza di categoria tra le squadre, con il Pozzo che partecipa infatti ai campionati Regionali, ma ha saputo difendersi con ordine e ripartire al meglio, colpendo in entrambi i casi nelle poche occasioni avute a disposizione.