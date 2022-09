Il premio Fair Play mondiale dell'anno arriva nei nostri provinciali

Se vinci o se perdi non importa. Tu gioca sempre pulito e leale. E' lo slogan che ispira la giornata Mondiale del Fair Play che si è svolta lo scorso mercoledì per la quinta edizione nella Repubblica di San Marino. La commissione ha premiato i ragazzi e le ragazze che si sono distinti con merito nello sport per comportamenti corretti e lineari ispirati ai sani principi e valori del Fair Play.

Tra i 10 atleti premiati per il gesto di Fair Play c'è anche Nicolò Carratello, centrocampista classe 2006 del Leinì che, lo scorso 30 aprile, al termine del dell'importantissimo spareggio per la categoria Under 16 provinciale con il Saint Christophe disputato sul neutro di Bollengo, era andato ad abbracciare e consolare l'avversario a terra in lacrime (il numero 9 Pierre Vierin), mentre i suoi compagni di squadra festeggiavano la vittoria e di contraltare in tribuna volavano parole grosse da parte di qualche genitore.

Gesto di grande Fair Play e rispetto verso l'avversario che a noi non era sfuggito, ecco il video che avevamo pubblicato e che aveva suscitato reazioni sui social media di tutta Italia e anche oltre:

La premiazione di Nicolò Carratello a San Marino

Alla serata di sport hanno partecipato, oltre alle massime cariche reggenti la Repubblica sammarinese, anche il presidente del CONI, Gian Primo Giardi e lo stesso presidente del comitato promotore Gian Battista Silvagni.

Fair Play è una espressione inglese che significa "gioco leale' ed indica un comportamento corretto e rispettoso degli altri e delle regole nelle competizioni sportive. Un riconoscimento che riempie di gioia il Leinì, queste le parole di Pierangelo Isolato, presidente gialloblù, presente alla cerimonia di premiazione che si è tenuta nella sala polivalente Auditorium di Serravalle, nella Repubblica di San Marino: «Siamo fieri ed orgogliosi di ciò che il nostro atleta è stato protagonista. Da undici anni cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi una certa mentalità, un certo modo comportamentale un nuovo modo di intendere il calcio. Siamo dell'avviso che la tecnica senza determinati valori non porta a nulla».