Il Comitato regionale di Mauro Foschia anticipa i tempi, ecco i gironi di tutti i campionati

Con diversi giorni d'anticipo, rispetto ai tempi canonici, sono stati resi pubblici i gironi provinciali di tutte le categorie. A partire dall'Under 19 fino all'Under 14. Evidentemente, aver snellito l'ufficio di presidenza ha significato anche accorciare i tempi decisionali. E nel momento in cui si arriva al Consiglio direttivo di fatto non resta che ratificare quanto predisposto. Ottimo quindi il lavoro svolto dal presidente Mauro Foschia, dal segretario sempre più operativo Roberto Scrofani e dall'onnipresente Luciano Loparco. Tra le molte note positive la migliorata competitività in tutte le categorie e annunciamo, fin da adesso, che aumenteranno le pagine e il numero dei tabellini che pubblicheremo. Buona stagione a tutti.

UNDER 19

D.P. Alessandria: Alessandria Lions 2014 - Calcio Novese - Felizzano 1920 Junior Calcio Pontestura - Monferrato - Pastorfrigor Stay - Pozzolese Real Cerrina Calcio - S.G.Derthona - Valenzana Mado Ssd.Ar.L. - Viguzzolese

D.P. Asti: Canelli 1922 - Castelnuovo A.S.D.- Duomo Chieri A.S.D. Mezzalunacalcio Villanova - Moncalieri Calcio 1953 - Moncalvo Calcio - Pecetto - Pro Villafranca - Psg Ssdarl - San Giacomo Chieri - Sca Asti - Spartak San Damiano

D.P. Cuneo – Girone A: Accademia Calcio Alba - Area Calcio Alba Roero - Bandito Sportgente - Benarzole 2012 - Carru Magliano Alpi - Cortemilia Dogliani Calcio - Giovanile Genola 05 - Langa Calcio - Marene - Piazza - Polisportiva Montatese - Scarnafigi - Sporting Cavallermaggiore

D.P. Cuneo – Girone B: Ama Brenta Ceva - Azzurra - Bisalta - Boves Mdg Cuneo - Busca 1920 A R.L. - Caraglio Calcio - M.G. Centallo A.S.D. - Olimpic Saluzzo 1957 - Pedona Borgo S.D. - Pro Dronero - S.Sebastiano - San Benigno - Valle Stura Calcio - Valle Varaita Calcio

D.P. Torino – Girone A: Ardor S. Francesco - Autovip San Mauro Calcio - Barcanova Calcio - Calcio Leini - Calcio Settimo - Centrocampo - Cirie Calcio 1946 - G.A.R. Rebaudengo - La Nuova Lanzese - Mappanese - River 1951 - Spazio Talent Soccer - Vdl Fiano Plus

D.P. Torino – Girone B: Acc.S.Mauro Torino Calcio - Bsr Grugliasco Caselette - Don Bosco Rivoli - Olimpica Grugliasco - Olympic Collegno - Pol. Paradiso Collegno - Pol.Ad Union Bb Vallesusa - Pro Collegno Collegnese - Rivoli Calcio - Rubiana Calcio A.S.D. - Venaus - Villarbasse

D.P. Torino – Girone C: Atletico Racconigi - Beiborg - Crocetta Calcio Asd - Marentinese - Mirafiori A.S.D. - Nichelino Hesperia - Onnisport Club - Orbassano Calcio - Polisportiva Garino - Resistenza Granata - San Giorgio Torino - San Remigio - Villastellone Carignano

D.P. Torino – Girone D: Barracuda - Beppe Viola Calcio - Borgata Cit Turin - Carrara 90 - Cec Club - Cit Turin Lde - Kl Pertusa - Lesna Gold - Rapid Torino A.S.D. - Real Orione Vallette - S.Ignazio Sport - Torinese 1894 Asd – Vianney - Virtus Cenisia

D.P. Vercelli: Canada - Crescentinese - Dufour Varallo - Fc Vigliano Polisportiva - Gaglianico C.S.I. - L.G. Trino - Livorno F.Calcio 1926 - Ponderano Pro Novara - Santhia 1903 - Scuole Cristiane Calcio - Serravallese 1922 - Valdilana Biogliese - Virtus Vercelli

D.P. Verbania: Cameri Calcio - Castellettese - Crevolese A.S.D. - Feriolo Calcio - Gravellona San Pietro - Juventus Domo - Omegna 1906 - Riviera D Orta - S.Rocco - Soccer Gattico Veruno - Trecate Calcio - Union Novara - Varallo E Pombia - Varzese - Verbania Calcio - Voluntas Suna

D.D. Ivrea: Aosta Calcio 511 - Aygreville Calcio - Castellamonte A.S.D. - Ivrea Banchette - Junior Torrazza - La Vischese - Pol. Grand Paradis - Saint Vincent Chatillon - Strambinese 1924 - Vallorco - Vda Aosta Calcio 1911

D.D. Pinerolo: Bricherasio Bibiana - Cavour - Giavenocoazze - Luserna - Moretta - Pancaliericastagnole - Perosa A.S.D. - Pinasca - Piossasco Polisportiva Bruinese - Soccer Academy P.R. 1964 - Sportinsieme Piobesi T.Se - Villafranca

UNDER 18

Girone A: Barracuda - Benarzole 2012 - Cec Club- Citta Di Rivoli- Fulgor Ronco Valdengo - La Vischese- Lucento - S.Secondo A.S.D. - Torinese 1894 Asd- Valle Elvo - Villafranca

Girone B: Arquatese Valli Borbera- Bule'bellinzago - Capriatese - Derthona Fbc 1908- Fortitudo F.O. - Libertas Vaprio - Pastorfrigor Stay- Pol. Frugarolese- Romagnano Calcio A.S.D. - Soccer Gattico Veruno - Union Novara - Valenzana Mado Ssd.Ar.L.

UNDER 17

D.P. Alessandria: Arquatese Valli Borbera - Asca . Atletico Acqui F.B.C. - Castellazzo B.Da - Felizzano 1920 - Fortitudo F.O. - Junior Asca - Libarna - Monferrato - Ovadese - Pol. Frugarolese - Polisportiva Carbonara - Real Cerrina Calcio - Tiger Novi - Viguzzolese

D.P. Aosta: Alicese Orizzonti - Aosta Calcio 511 - Aygreville Calcio - Crescentinese - Diavoletticalcio Vercelli - E. De F. Saint Christophe - Gaglianico C.S.I.- Ponderano - River Plaine - Saint Vincent Chatillon - Valdilana Biogliese - Valle Cervo Andorno

D.P. Asti: Academy Canale - Area Calcio Alba Roero - Baldichierese Onlus - Cambiano - Duomo Chieri A.S.D. - Lenci Poirino O.N.L.U.S - Marentinese - Montegrosso Academy F.C. - S.D. Savio Asti - San Giacomo Chieri - Sca Asti

D.P. Cuneo: Bandito Sportgente - Benarzole 2012 - Boves Mdg Cuneo - Carru Magliano Alpi - Dogliani Calcio - Giovanile Genola 05 - M.G. Centallo A.S.D. - Marene - Monregale Calcio - Pedona Borgo S.D. - Roretese 1975 - Saluzzo - San Benigno - Valle Po - Valle Varaita Calcio

D.P. Novara: Arona Calcio - Borgolavezzaro - Briga - Castellettese - Dufour Varallo - Fomarco Don Bosco Pievese - Gozzano S.S.D.Ar.L. - Juventus Domo - Oleggio Sportiva Oleggio - Omegna 1906 - Polisportiva San Giacomo - Romagnano Calcio A.S.D. - Sportiva Caltignaga - Voluntas Suna

D.P. Torino - Girone A: Ardor S. Francesco - Borgaro Nobis 1965 - Calcio Leini - Calcio Settimo - Caselle Calcio - Cirie Calcio 1946 - Gassinosanraffaele - Ivrea Banchette - Junior Torrazza - La Nuova Lanzese - Mappanese - Vallorco

D.P. Torino - Girone B: Caselette - Don Bosco Rivoli - Druentina - Olympic Collegno - Pianezza - Pol. Paradiso Collegno - Pro Collegno Collegnese - Real Orione Vallette - Rivoli Calcio - Venaria Reale - Venaus - Virtus Calcio

D.P. Torino - Girone C: Autovip San Mauro Calcio - Barcanova Calcio - Barracuda - Cit Turin Lde - Dorina - Lesna Gold - Pecetto - Pozzomaina S.R.L. S.S.D. - River 1951 - Santena 2014 - Virtus Mercadante Ssdarl

D.D. Pinerolo: Bricherasio Bibiana - C.S.F. Carmagnola - Candiolo - Giavenocoazze Mirafiori A.S.D. - Pancaliericastagnole - Polisportiva Garino - Roletto Val Noce - S.Secondo A.S.D. - San Giorgio Torino - Sisport - Vianney

UNDER 16

D.P. Alessandria: Andezeno - Bistagno Valle Bormida - Boys E Girls Calcio - Canelli 1922 - Dertona Calcio Giovanile - Don Bosco Alessandria - Mezzalunacalcio Villanova - Ovadese - Pol. Frugarolese - S.D. Savio Asti - San Giacomo Chieri - Sca Asti

D.P. Cuneo: Albese Calcio - Azzurra - Benarzole 2012 - Boves Mdg Cuneo - Busca 1920 A R.L. - Fossano Calcio Ssd A R.L. - Giovanile Genola 05 - Langa Calcio - Monregale Calcio - Pedona Borgo S.D. - Pro Dronero - Revello Calcio - Saluzzo - San Benigno - Santostefanese

D.P. Novara: Briga - Cameri Calcio - Castellettese - Cureggio - Fomarco Don Bosco Pievese - Gattinara F.C. - Gravellona San Pietro - Libertas Rapid - R G Ticino - Sportiva Caltignaga - Verbania Calcio

D.P. Torino – Girone A: Bacigalupo - Barcanova Calcio - Caselle Calcio - Druentina - G.A.R. Rebaudengo - La Nuova Lanzese - Rapid Torino A.S.D. - S.Ignazio Sport - San Giorgio Torino - San Maurizio C.Se - Vianney - Virtus Cenisia

D.P. Torino – Girone B: Aviglianese - Bsr Grugliasco - Caselette - Don Bosco Rivoli - Lesna Gold - Olympic Collegno - Rangers Savonera Collegno Real Orione Vallette - Rivoli Calcio - Rosta Calcio - Spazio Talent Soccer - Virtus Calcio

D.P. Torino – Girone C: Atletico Racconigi - C.S.F. Carmagnola - Cambiano - Mirafiori A.S.D. - Moderna Mirafiori - Moncalieri Calcio 1953 - Onnisport - Club - Pecetto - San Luigi Santena Aps - Sommariva Perno - Sommarivese

D.P. Vercelli: Alicese Orizzonti - Ce.Ver.Sa.Ma Biella - Citta Di Cossato - Diavoletticalcio Vercelli - E. Castigliano - Futurogiovani Vilianensis - Gaglianico C.S.I. - L.G. Trino - Livorno F.Calcio 1926 - Ponderano - Valle Elvo - Valsessera A.S.D.

D.D. Ivrea: Atletico Pont F.C.- Autovip San Mauro Calcio - Calcio Settimo - Centro Giov.Calc.Aostamsp - Gassinosanraffaele - Ivrea Banchette - Mappanese - Rivarolese 1906 S.R.L. - River Plaine - San Gallo Settimo - Torinese 1894 Asd - Vallorco

D.D. Pinerolo: Atletico Volvera Calcio - Candiolo - Cumiana Sport - Giavenocoazze - Infernotto Calcio - Polisportiva Bruinese - Polisportiva Garino - Roletto Val Noce - San Pietro Val Lemina - Soccer Academy P.R. 1964 - Sportinsieme Piobesi T.Se - Tetti Francesi Rivalta - Villafranca - Villar Perosa

UNDER 15

D.P. Alessandria: Acqui F.C. Ssdarl - Arquatese Valli Borbera - Aurora - Dertona Calcio Giovanile - Libarna - Ovadese - Pol. Frugarolese - Polisportiva Airone 2021 - Polisportiva Carbonara - Tiger Novi - Valenzana Mado Ssd.Ar.L. - Viguzzolese

D.P. Asti: Baldichierese Onlus - Buttiglierese 95 - Canelli 1922 - Casale A.S.D. - Felizzano 1920 - Mezzalunacalcio Villanova - Monferrato - Montegrosso Academy F.C. - Real Cerrina Calcio - S.D. Savio Asti - Spartak San Damiano - Turricola Terruggia Ar.L.

D.P. Biella: Alicese Orizzonti - Borgosesia Calcio - Canada - Chiavazzese 75 - Crescentinese - Dufour Varallo - Fulgor Ronco Valdengo - Futurogiovani - Vilianensis - Gattinara F.C. - Pollone - Ponderano - Santhia 1903 - Valsessera - A.S.D. - Virtus Vercelli

D.P. Cuneo – Girone A: Albese Calcio - Bandito Sportgente - Benese - Carru - Magliano Alpi - Cortemilia - Dogliani Calcio - Giovanile Genola 05 - Marene - Monregale Calcio - Orange Cervere - Santostefanese - Scarnafigi - Sommariva Perno

D.P. Cuneo – Girone B: Azzurra - Bagnasco Calcio A.S.D. - Boves Mdg Cuneo - Busca 1920 A R.L. - Murazzo - Pedona Borgo S.D. - Saluzzo - San Benigno - Sant Albano - Saviglianese Fbc 1919 - Valle Po - Valle Varaita Calcio - Villafalletto

D.P. Novara: Accademia Del Talento - Cameri Calcio - Cureggio - Libertas Rapid - Oleggio Sportiva Oleggio - Olimpia Sant Agabio 1948 - Soccer Gattico Veruno - Sportiva Caltignaga - Trecate Calcio - Union Novara - Veveri

D.P. Torino – Girone A: Acc.S.Mauro Torino Calcio - Almese Calcio - Aviglianese - Bsr Grugliasco - Caselette - Citta Di Rivoli - Go Sport Grugliasco Asd - Olympic Collegno - Rangers Savonera Collegno - Rivoli Calcio - Rosta Calcio - Valle Di Susa S.C. - Venaus - Villarbasse

D.P. Torino – Girone B: Ardor S. Francesco - Atletico C.B.L. - Autovip San Mauro Calcio - Barcanova Calcio - Borgaro Nobis 1965 - Calcio Leini - Calcio - Settimo - Caselle Calcio - Centrocampo - Druentina - Gassinosanraffaele - L 84 - Mappanese - River 1951

D.P. Torino – Girone C: C.S.F. Carmagnola - Calcio Santenese - Cambiano - Crocetta Calcio Asd - Moderna Mirafiori - Nichelino Hesperia - Orbassano Calcio - Psg Ssdarl - Rapid Torino A.S.D. - San Giacomo Chieri - Santena 2014 - Trofarello 1927 - Vanchiglia 1915 - Vianney

D.P. Torino – Girone D: Auxilium Valdocco - Barracuda - Cit Turin Lde - G.A.R. Rebaudengo - Lesna Gold - Pozzomaina S.R.L. S.S.D. - Pro Collegno - Collegnese - Real Orione Vallette - S.Ignazio Sport - San Giorgio Torino - Spazio Talent Soccer - Torinese 1894 Asd - Virtus Cenisia

D.P. Verbano Cusio Ossola: Arona Calcio - Cannobiese 1906 - Castellettese - Cireggio - Gravellona San Pietro - Omegna 1906 - Stresa Vergante - Us Provigezzo - Varzese - Verbania Calcio - Voluntas Suna

D.D. Ivrea: Academy Torino Rondissone - Aosta Calcio 511 - Centro Giov.Calc.Aostamsp - Ivrea Banchette - Polisportiva Valmalone - - Pontdonnazhonearnadevanco - Quincinetto Tavagnasco - Rivarolese 1906 - River Plaine - V.D.A. Charvensod

D.D. Pinerolo: Atletico Volvera Calcio - Richerasio Bibiana - Carignano A.S.D. - Chisone Calcio - Football Club Vigone - Infernotto Calcio - Luserna - Morevilla - Piossasco - Polisportiva Garino - S.Secondo A.S.D. - Villafranca - Villar Perosa

UNDER 15 B

Girone Unico: Chieri - Lucento - Mirafiori - Pozzomaina - Pro Vercelli 1892 - Sca Asti - Vanchiglia

UNDER 14

D.P. Alessandria: Asca - Audax Orione S.Bernardino - Calcio Novese - Carrosio Calcio - Castellazzo B.Da - Europa Bevingros Eleven - Fulvius 1908 - Libarna - Ovadese - Pol. Frugarolese - Polisportiva Airone 2021 - Pozzolese

D.P. Asti: Canelli 1922 - Fbc Ozzano 1919 Ronzonese - Felizzano 1920 - Fortitudo F.O. - Mezzalunacalcio Villanova - Monferrato - Nizza Vallebelbo - Roerolanze - S.D. Savio Asti - Spartak San Damiano - Turricola Terruggia

D.P. Aosta: Aosta Calcio 511 - Aygreville Calcio - E. De F. Saint Christophe - Ivrea Banchette - Ivrea Calcio Asd - Pol. Grand Paradis - Polisportiva Valmalone - Pontdonnazhonearnadevanco - Rivarolese 1906 S.R.L. - River Plaine - Saint Vincent Chatillon - Valdigne Montblanc Calcio

D.P. Biella: Borgosesia Calcio - Cavaglia - Ce.Ver.Sa.Ma Biella - Chiavazzese 75 - Citta Di Cossato - Cureggio - Dufour Varallo - Fulgor Ronco Valdengo Gaglianico C.S.I. - Gattinara F.C. - Tigers Prealpi Biellesi - Torri Biellesi A.S.D. - Valle Elvo - Villaggio Lamarmora

D.P. Cuneo – Girone A: Academy Canale - Albese Calcio - Area Calcio Alba Roero - Beiborg - C.S.F. Carmagnola - Cheraschese 1904 - Langa Calcio - Racco 86 - Roretese 1975 - Santena 2014 - Sommarivese - Vinovo Sport Events

D.P. Cuneo – Girone B: Auxilium Cuneo - Bisalta - Boves Mdg Cuneo - Busca 1920 A R.L. - Caraglio Calcio - Carru Magliano Alpi - Monregale Calcio - Polisportiva Olmense - Pro Dronero - Sant Albano - Tarantasca 2018 - Valle Po

D.P. Novara: Arona Calcio - Briga - Calcio Vogogna - Cameri Calcio - Crevolese A.S.D. - Fomarco Don Bosco Pievese - Gravellona San Pietro - Juventus Club A.S.D. - Pernatese 1928 - Polisportiva San Giacomo - S.Francesco - Sportiva Caltignaga - Trecate Calcio - Union Novara - Varzese - Veveri 1974

D.P. Torino – Girone A: Almese Calcio - Don Bosco Rivoli - Go Sport Grugliasco Asd - Pianezza - Pro Collegno Collegnese - Rangers Savonera Collegno - Real Orione Vallette - Rivoli Calcio - Rosta Calcio - Skillstar Spazio Talent Soccer - Torinese 1894 Asd - Valle Di Susa S.C. - Virtus Calcio

D.P. Torino – Girone B: Atletico C.B.L. - Barcanova Calcio - Beppe Viola Calcio Borgata Cit Turin - Calcio Leini - Caselle Calcio - Cenisia A R.L. - Centrocampo - Cit Turin Lde - Dorina - Druentina - G.A.R. Rebaudengo - Mappanese

D.P. Torino – Girone C: Bacigalupo - Barracuda - Candiolo - Duomo Chieri A.S.D. - Kl Pertusa - Lenci Poirino O.N.L.U.S. - Moderna Mirafiori - Moncalieri Calcio 1953 - Onnisport Club - Pecetto - S.Ignazio Sport - San Giorgio Torino - Sangonese Boschetto - Vianney

D.P. Vercelli: Academy Torino Rondissone - Alicese Orizzonti - Autovip San Mauro Calcio - Busignetto Verolengo - Calcio Settimo - Canada - Crescentinese - E. Castigliano - Livorno F.Calcio 1926 - San Maurizio C.Se - Santhia 1903

D.D. Pinerolo: Bricherasio Bibiana - Carignano A.S.D. – Luserna - Morevilla - Olympic Cumiana - Pancaliericastagnole - Piossasco - Polisportiva Bruinese Polisportiva Garino - Roletto Val Noce - S.Secondo A.S.D. - San Pietro Val Lemina - Sportinsieme Piobesi T.Se - Tetti Francesi Rivalta

UNDER 14 B

Girone A: Alpignano - Calcio Settimo - Lascaris - Lucento - Olympic Collegno - Pro Eureka - Pro Vercelli 1892 - Strambinese 1924

Girone B: Cbs Scuola Calcio - Chieri - Mirafiori A.S.D. - Moncalieri Calcio - Pozzomaina S.R.L. S.S.D. - Psg - Torino - Vanchiglia