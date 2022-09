Giovanili Regionali, le anticipazioni del giornale del 12 settembre

Ormai ci siamo. Tra una settimana a quest'ora, staremo finalmente parlando di calcio giocato. Sembrava così lontano e invece è già qui: il 18 settembre è alle porte, dunque non potevamo esimerci dal fare gli ultimi pronostici. Questa volta siamo scesi nel dettaglio, indicando per ogni squadra un range di punti e la percentuale di vittoria finale, che sia titolo Regionale o promozione in Élite. Tutto questo per tutte le categorie: le due Élite, l'Under 17, l'Under 16 e l'Under 15. Ampio spazio poi per il notiziario con due temi forti: la vicenda Club Milano-Rhodense e quella Curcio-Seregno, con quest'ultima piena zeppa di sfumature che abbiamo approfondito. Detto ciò, sul giornale del 12 settembre, acquistabile anche nel nostro store digitale, troverete 6 pagine interamente dedicate.

LE ANTICIPAZIONI

PRONOSTICI Élite , i prospetti punti : ecco le nostre griglie Under 17 : chi sale? Chi scende? Chi si salva? Under 16 : le nostre previsioni su titolo Regionale , playoff e playout Under 15 : la lotta per l'Élite , ecco cosa ci aspettiamo