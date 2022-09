I match imperdibili del weekend: le 41 partite che seguiremo sul campo

Dopo i dilettanti, anche per le Giovanili Regionali ripartono finalmente i campionati.

Ecco le partite che seguiremo sul campo. Al termine della gara, partita tabellino e pagelle sulla nostra App o nel giornale in edicola lunedì insieme a tantissimi approfondimenti.

PRIMAVERA 2: Alessandria-Venezia

SERIE D: Chieri-Borgosesia

UNDER 19: Asti-Chisola

UNDER 18: Torino-Cagliari

UNDER 17 A-B: Torino-Sampdoria

ECCELLENZA-GIRONE A: Settimo-Oleggio

ECCELLENZA-GIRONE B: Accademia San Mauro Torino Calcio-Pro Villafranca

PROMOZIONE-GIRONE A: Pro Novara-FR Valdengo

PROMOZIONE-GIRONE B: Carrara-Rivarolese

PROMOZIONE-GIRONE C: Azzurra-Villastellone

PROMOZIONE-GIRONE D: Pozzomaina-Ovadese

PRIMA CATEGORIA-GIRONE B: Cigliano-Valdilana Biogliese

PRIMA CATEGORIA-GIRONE D: Cit Turin-Cenisia

PRIMA CATEGORIA-GIRONE E: Garino-Moncalieri

COPPA SECONDA e TERZA: Leinì-Autovip San Mauro

REGIONALI

UNDER 19-GIRONE A: Gassimo-Oleggio

UNDER 19-GIRONE B: Alpignano-Vda Charvensod

UNDER 19-GIRONE C: Cuneo Olmo-Carmagnola

UNDER 19-GIRONE D: Lucento-Ovadese

UNDER 17-GIRONE A: Sparta Novara-Baveno

UNDER 17-GIRONE A: VolpianoPianese-Ivrea

UNDER 17-GIRONE B: Torinese-Rosta

UNDER 17-GIRONE B: Bsr Grugliasco-Alpignano

UNDER 17-GIRONE C: Beiborg-Bra

UNDER 17-GIRONE D: Moncalieri-SG Derthona

UNDER 16-GIRONE A: Baveno-Casale

UNDER 16-GIRONE A: Pro Eureka-Accademia Borgomanero

UNDER 16-GIRONE B: Lucento-Lascaris

UNDER 16-GIRONE C: Bra-Cuneo Olmo

UNDER 16-GIRONE C: Nichelino Hesperia-Alba Calcio

UNDER 16-GIRONE D: Acqui-SG Derthona

UNDER 16-GIRONE D: KL Pertusa-Asti

UNDER 15-GIRONE A: Ivrea-VolpianoPianese

UNDER 15-GIRONE B: Lucento-Pro Eureka

UNDER 15-GIRONE B: Paradiso-Cenisia

UNDER 15-GIRONE C: Fossano-Salice

UNDER 15-GIRONE D: Cbs-Asti

UNDER 14-GIRONE B: Olympic Collegno-Borgaro

UNDER 14-GIRONE B: Paradiso-Ciriè

UNDER 14-GIRONE B: Pro Eureka-Vallorco

UNDER 14-GIRONE D: PSG-SG Derthona

UNDER 14-GIRONE D: Chieri-Casale

UNDER 14-GIRONE D: Pozzomaina-Acqui