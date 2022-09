Riforma campionati, una svolta epocale

Forse è la volta buona che riusciamo a riformare i campionati giovanili. Partiamo con una sperimentazione, in Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, di 5 anni, ma l’obiettivo è di estendere il format poi all’intera Penisola. Una trasformazione radicale che parte già con questa stagione sportiva e che consentirà alle squadre, non più alla società, di essere padrone del proprio destino. Il meccanismo che viene completamente rivoluzionato è quello delle promozioni. La squadra che conquista il girone del proprio campionato provinciale la stagione successiva parteciperà alla categoria regionale dell’annata di pertinenza. In buona sostanza, se una squadra che milita nel campionato...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?