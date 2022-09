La storia chiama la storia: alla Cbs, dopo 27 anni da numero uno, lascia il presidente-papà

In casa Cbs la storia chiama la storia. Dopo 27 anni da Presidente, Renzo Zecchi passa il testimone ad un altro vero cuore rossonero: Maurizio Ariaudo. Nell’assemblea dei soci della società, tenutasi lunedì 12 settembre infatti, nominato all’unanimità nuovo numero uno del club rossonero, Maurizio Ariaudo, che ha raccolto il passaggio di testimone dello storico Presidente Zecchi.



«Credo sia il momento migliore per lasciare il testimone a chi aiuterà questa società a proiettarsi nel futuro - ha sottolineato il ‘papà’ della Cbs Renzo Zecchi - Il mondo del calcio, anche quello dilettantistico è in continua evoluzione tecnologica e progettuale, e la CBS sta raggiungendo risultati belli e importanti che mi rendono orgoglioso. Per me la CBS è casa, ho contribuito a farla nascere e ha fatto parte della mia vita per quasi 35 anni. Continuerò a esserci al campo, non vado via. Ma è arrivato il momento di lasciare le chiavi di questa splendida realtà a chi darà il suo contributo per renderla ancora più bella e innovativa».



La CBS (Cavoretto – Borgo Po – San Salvario) viene fondata nell’estate 1988 come evoluzione solo-calcistica della precedente società sportiva Pilonetto. Tra i fondatori figurano anche Renzo Zecchi (all’inizio vice-presidente, poi presidente), Pier Luigi Castagnola (prima consigliere e ora vice-presidente) e Claudio Cavaletto (già vice-presidente, ora socio). Renzo Zecchi è vice-presidente fin dalla fondazione della nuova società CBS nel 1988, e viene successivamente eletto nuovo presidente nel 1995.



Maurizio Ariaudo entra in società nel 1993 come un semplice genitore di due bimbi che iniziano a giocare a pallone nella scuola calcio rossonera, Alberto e Lorenzo (il primo farà una buona carriera nelle categorie dilettantistiche, il secondo diventerà calciatore professionista partendo dal settore giovanile Juventus e giocando finora in piazze come Cagliari, Sassuolo, Frosinone). Nel 1995, con la nomina di Zecchi presidente, Ariaudo viene eletto vice-presidente e continua a partecipare alla vita della società rossonera con passione e affetto.



Nella sua storia, di società e di Presidente, Zecchi e la società hanno raggiunto livelli qualitativi e di risultati invidiabili. Fiore all’occhiello una Scuola Calcio Elite e un settore giovanile florido che ha portato anche in dote ben due titoli regionali: con gli Allievi (Under 17) nel 2016 e un titolo Allievi fascia B (Under 16) nel 2003. Ciliegina sulla torta a dimostrazione di una società che lavora e ha sempre lavorato benissimo sulla sua filiera dalla scuola calcio alla prima squadra, la conquista della massima categoria regionale a livello dilettantistico: l’Eccellenza.



«Sono entrato in questa società nel 1993 come semplice genitore e mi sono pian piano ritrovato a far parte di un bellissimo ambiente, dove si è sempre potuto fare calcio con serenità e valori positivi - ha detto il neo presidente, cuore e bandiera rossonera, Maurizio Ariaudo -. E questo anche grazie all’impronta morale che Renzo ha dato in tutti questi anni. Quando mi è stato proposto di subentrargli nella carica di Presidente ho accettato con gioia e farò del mio meglio per contribuire a portare avanti lo sviluppo della CBS, insieme a tutte le persone che continuano e continueranno a mettersi a disposizione di questa splendida società».

IL COMUNICATO DELLA SOCIETA' CBS

L’assemblea dei soci della C.B.S. Scuola Calcio A.s.d., riunitasi lunedì 12 Settembre 2022, ha nominato all’unanimità Maurizio Ariaudo nuovo Presidente – in conseguenza del passaggio di consegne con il presidente uscente dimissionario, Renzo Zecchi – e ha anche approvato le nomine per il nuovo Consiglio Direttivo e per le cariche di Vice-presidenti, Direttore Generale e Segretario Generale.



Una decisione presa nel segno della continuità e della custodia dei valori e dell’identità del nostro club.



Maurizio Ariaudo ha ricoperto per oltre vent’anni il ruolo di vice-presidente ed è stato sempre appassionato ed entusiasta per le sorti e la vita della società rossonera, e raccoglie il testimone di Renzo Zecchi che era in carica dal 1995.

Il nuovo organigramma della CBS Scuola Calcio diventa così composto:

Presidente: Maurizio Ariaudo

Vice-Presidenti: Pier Luigi Castagnola e Marco Greco

Direttore Generale: Paolo Polesenani

Segretario Generale: Giovanni Comel