I match imperdibili del weekend: le 40 partite che seguiremo sul campo

Altro weekend di partite, questa volta immersione totale nel giocato. In campo anche Provinciali e Femminile.

Ecco le partite che seguiremo sul campo. Al termine della gara, partita tabellino e pagelle sulla nostra App o nel giornale in edicola lunedì insieme a tantissimi approfondimenti.

PRIMAVERA 4: Novara-San Giuliano

UNDER 19: Fossano-Chieri

UNDER 17 A-B: Juventus-Genoa

UNDER 15 C: Alessandria-Pro Sesto

ECCELLENZA-GIRONE A: Pro Eureka-Alicese Orizzonti

ECCELLENZA-GIRONE B: Cuneo Olmo-Alba Calcio

PROMOZIONE-GIRONE A: Bianzè-Dufour Varallo

PROMOZIONE-GIRONE B: Lascaris-Bsr Grugliasco

PROMOZIONE-GIRONE C: Villastellone-PancalieriCastagnole

PROMOZIONE-GIRONE D: Trofarello-Arquatese

PRIMA CATEGORIA-GIRONE C: Torinese-Bosconerese

PRIMA CATEGORIA-GIRONE D: Pro Collegno-KL Pertusa

REGIONALI

UNDER 19-GIRONE A: Pro Eureka-Gassino

UNDER 19-GIRONE B: Druentina-Quincitava

UNDER 19-GIRONE D: Cbs-Moderna Mirafiori

UNDER 17-GIRONE B: Lascaris-Bsr Grugliasco

UNDER 17-GIRONE B: Spazio Talent Soccer-Torinese

UNDER 17-GIRONE C: Cuneo Olmo-Nichelino Hesperia

UNDER 17-GIRONE D: Bacigalupo-Moderna Mirafiori

UNDER 16-GIRONE B: Paradiso-Vanchiglia

UNDER 16-GIRONE C: Pinerolo-Chisola

UNDER 16-GIRONE D: Cit Turin-Fortitudo

UNDER 15-GIRONE A: Diavoletti-RG Ticino

UNDER 15-GIRONE A: Volpiano Pianese-Baveno

UNDER 15-GIRONE B: Cenisia-Vallorco

UNDER 15-GIRONE B: Pro Eureka-Venaria

UNDER 15-GIRONE C: Moncalieri-Fossano

UNDER 14-GIRONE A: Volpiano Pianese-Gassino

UNDER 14-GIRONE C: Bsr Grugliasco-Saluzzo

UNDER 14-GIRONE C: Cuneo Olmo-Pedona

UNDER 14-GIRONE D: Cbs-Vanchiglia

PROVINCIALI

UNDER 19-TORINO: Settimo-Barcanova

UNDER 19-PINEROLO: Piossasco-Pinasca

UNDER 17-TORINO: Settimo-Vallorco

UNDER 17-PINEROLO: Mirafiori-Candiolo

UNDER 17-ASTI: Duomo Chieri-Sca Asti

UNDER 16-TORINO: Sant'Ignazio-Caselle

UNDER 15-TORINO: Borgaro-Barcanova

UNDER 14-TORINO: Caselle-Cenisia

UNDER 14-TORINO: San Giorgio-Candiolo

UNDER 15: Acf Alessandria-Boys e Girls