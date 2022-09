Arriva la Scarpa d'Oro Sprint e Sport

«Sì vabbè, in quella categoria non vale, si segna troppo»

«Fare gol qui è più difficile»

«Ma che difese ci sono? Sono bravo anche io»

Tre tra le tante frasi con cui, quando sulla nostra app si confrontano i vari capocannonieri nelle varie categorie, si cerca di avvalorare una tesi piuttosto che un’altra per capire chi è l’attaccante più prolifico, o il più decisivo.

A fare da pacieri cercando di stabilire chi in questa stagione sarà il bomber più decisivo di tutti ci proveremo noi. Basandoci non solo sui numeri nudi e crudi: questi non mentono, ma vanno letti e analizzati.

Sul modello del premio conferito da European Sports Media, anche Sprint e Sport stilerà una graduatoria della nostra Scarpa d’Oro. Così da stabilire una volta per tutte chi sarà il re del gol della stagione 2022/2023, dalla Terza Categoria all’Eccellenza, dall’Under 14 Provinciale all’Under 19 Nazionale.



COME FUNZIONA LA SCARPA D’ORO SPRINT

Il premio europeo della Scarpa d’oro ha una storia spaccata in due. Dal 1967 al 1991 il premio era conferito a quel giocatore che durante la stagione sportiva aveva fatto più gol in assoluto. Si guardava quindi esclusivamente il numero “crudo” delle marcature, senza tararle in base alla competizione in cui venivano fatte. Come risultato si ottenne che spesso e volentieri vincessero il premio calciatori di campionati “minori” (qui l’albo d’oro).

I would like to thank my family, team mates, coaches and the entire @FCBayern teamI am extremely proud of what we have achieved together as a team. Thank you! #GoldenShoe2021 pic.twitter.com/UzECuxSd03 — Robert Lewandowski (@lewy_official) September 21, 2021

Dopo cinque stagioni di sospensione del premio, dal 1997 la Scarpa d’oro adottò un nuovo metodo: in base al Coefficiente Uefa, i gol fatti erano moltiplicati per un coefficiente che varia in base alla difficoltà del campionato. Per esempio: fare 20 gol nel campionato sloveno ha un minor peso di fare 20 gol in Premier League o in Bundesliga.

Senza avere coefficienti Uefa, anche Sprint e Sport moltiplicherà ogni gol fatto per un coefficiente di difficoltà. Sarà perfetto? Forse no, però basandoci su una simulazione sui migliori marcatori della passata stagione si ha una gara equilibrata tra la varie categorie.

Dall’Under 14 Regionale, dove Fabio Giambertone segnò 55 gol, all’Eccellenza dove Edoardo Secci segnò 22 reti con lo Stresa. Partendo dal presupposto che più è “giovane” la categoria più il numero di reti globali si alzano, è chiaro che il coefficiente valido per la Prima categoria sarà più alto rispetto all’Under 15 provinciale, ma più basso di quello dell’Eccellenza. Così come in Under 17 Regionale sarà più alto dell’Under 14 Provinciale, ma più basso dell’Under 19 Nazionale.



SU QUALI CAMPIONATI

La competizione si giocherà su tutti quei campionati di cui raccogliamo le statistiche. Di conseguenza per le prime squadre: dall’Eccellenza alla Promozione, in Prima Categoria dal Girone B al Girone E, Seconda Categoria il Girone C, il Girone D e il Girone E e per la Terza Categoria i gironi di Torino, Ivrea, Asti e Pinerolo. Tutte le competizioni regionali giovanili e quelle provinciali i Torino, Ivrea e Aosta, Asti e Alessandria, Pinerolo. Senza dimenticarsi del calcio femminile e dell’Under 19 nazionale.

AGGIORNAMENTI PERIODICI

Sul nostro sito periodicamente verrà pubblicato un aggiornamento. L’articolo sarà un contenuto Premium, quindi riservato a chi è abbonato o ha acquistato un giornale in edicola e ha scannerizzato un QR con la nostra applicazione (scaricabile a questo link). Questo appuntamento sarà alternato nelle settimane ad altri tipi di approfondimento statistico e non, come la SuperClassifica, gli appuntamenti con le Rappresentative, le fotogallery e molto altro.

Per non perderti assolutamente nulla di questi approfondimenti e per vivere un’esperienza completa con il nostro giornale e la nostra applicazione (e tutte le sue statistiche) vai a vedere il nostro nuovo Shop. Ci trovi tanti tipi di abbonamento adatti a ogni esigenza e pagabili in tante forme di pagamento differenti.

LA TABELLA DEI COEFFICIENTI