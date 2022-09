I match imperdibili del weekend: le 49 partite che seguiremo sul campo

Altro weekend ricchissimo. Dal derby nei nazionali a partite di cartello tra i dilettanti.

Ecco le partite che seguiremo sul campo. Al termine della gara, partita tabellino e pagelle sulla nostra App o nel giornale in edicola lunedì insieme a tantissimi approfondimenti.

PRIMAVERA 1: Torino-Juventus

UNDER 19: Asti-Bra

UNDER 18: Torino-Spal

UNDER 16 A-B: Juventus-Como

UNDER 15 A-B: Juventus-Como

UNDER 15 Serie C: Pro Vercelli-Renate

ECCELLENZA-GIRONE A: Volpiano Pianese-Pro Eureka

ECCELLENZA-GIRONE B: Cheraschese-Albese

PROMOZIONE-GIRONE B: Caselle-Druentina

PROMOZIONE-GIRONE D: Beppe Viola-Felizzano

PRIMA CATEGORIA-GIRONE B: Ivrea Banchette-Virtus Vercelli

PRIMA CATEGORIA-GIRONE C: Mappanese-Nolese

PRIMA CATEGORIA-GIRONE D: Mirafiori-Spazio Talent Soccer

SECONDA CATEGORIA-GIRONE C: Iveco-Sciolze

TERZA CATEGORIA-TORINO: Dorina-Sisport

REGIONALI

UNDER 19-GIRONE B: Alpignano-Venaria

UNDER 19-GIRONE B: Borgaro-Rivarolese

UNDER 19-GIRONE C: Monregale-Carignano

UNDER 19-GIRONE D: Cenisia-Acqui

UNDER 18-GIRONE A: Torinese-Lucento

UNDER 17-GIRONE A: VolpianoPianese-Sparta Novara

UNDER 17-GIRONE B: Vanchiglia-Alpignano

UNDER 17-GIRONE C: Bruinese-Cuneo Olmo

UNDER 16-GIRONE A: Pro Eureka-Ivrea

UNDER 16-GIRONE A: Biellese-Baveno

UNDER 16-GIRONE D: Acqui-Turricola Terruggia

UNDER 16-GIRONE D: Pozzomaina-Sisport

UNDER 16-GIRONE D: Chieri-Asti

UNDER 16-GIRONE B: Mercadante-Paradiso

UNDER 15-GIRONE A: Ivrea-Bulè Bellinzago

UNDER 15-GIRONE B: Lascaris-Pianezza

UNDER 15-GIRONE C: Bra-Fossano

UNDER 15-GIRONE C: Moncalieri-Alba Calcio

UNDER 15-GIRONE D: Chieri-Sisport

UNDER 14-GIRONE A: Gassino-Diavoletti

UNDER 14-GIRONE B: Pro Eureka-Ciriè

UNDER 14-GIRONE C: Pedona-Fossano

PROVINCIALI

UNDER 19-TORINO: Pro Collegno-Collegno Paradiso

UNDER 19-IVREA: Vallorco-La Vischese

UNDER 17-TORINO: Borgaro-Settimo

UNDER 17-ALESSANDRIA: Atletico Acqui-Ovadese

UNDER 16-PINEROLO: Settimo-Gassino

UNDER 16-ALESSANDRIA: San Giacomo Chieri-Bormida Bistagno

UNDER 15-TORINO: Caselette-Villarbasse

UNDER 14-TORINO: Sant'Ignazio-Sangonese

UNDER 14-TORINO: Cenisia-Dorina

UNDER 15-GIRONE A: Baveno-Quaronese

UNDER 17: Juventus-Torino