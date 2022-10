Vuoi accedere gratuitamente a tutti gli stadi d'Italia? Scrivi alla Sezione Aia di Collegno

I preparativi sono ancora in corso, ma le basi sono gettate. La sezione Aia di Collegno è pronta per un nuovo affascinante appuntamento: il corso di formazione per nuovi fischietti. Start il giorno 6 ottobre alle ore 19.30 in presenza presso la sede in Piazza Che Guevara 13 a Collegno, ove saranno adottate tutte le procedure e protocolli COVID per attività tecnica e associativa previste dalla Federcalcio e dalle leggi dello stato.

Il corso, completamente gratuito, avrà la durata di 2/3 mesi, con due lezioni settimanali (20:30-22:00 circa) dopo i quali sarà effettuato un test di abilitazione alla qualifica arbitrale, superato il quale i ragazzi saranno ufficialmente Arbitri Effettivi dell’AIA, inquadrati presso la Sezione.

Il corso rappresenta un’opportunità unica per un giovane, uomo o donna che sia, per approcciarsi in modo controllato sia al mondo del lavoro che all’attività sportiva nella sua forma più sana, fatta di fatica ma anche tanta passione.

Gli arbitri, una volta ottenuta la qualifica, hanno diritto dopo ogni gara ad un rimborso spese; alla tessera federale per accedere a tutti gli stadi d’Italia, una divisa ufficiale e se richiesta anche l’attestazione atta al rilascio di credito formativo. Ma, soprattutto, si entra a far parte di un grande famiglia. Chi diventa arbitro lo è per tutta la vita. Anche quando ha smesso di dirigere le gare.

Per ulteriori informazioni riguardo il corso scrivere a: corsoaiacollegno@gmail.com oppure collegno@aia-figc.it

I candidati devono avere l’età minima di 14 anni e massima di 40 anni