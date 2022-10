Rossini e Murgia i sigilli vincenti nella ripresa; il derby granata va a Cinelli

Il quarto turno di stagione sorride alla Mario Rigamonti che batte 2-0 il fanalino di coda Breno con due reti messe a referto tutte nella ripresa. Del solito Rossini e di Murgia i gol che portano la Rigamonti in alta classifica nel massimo campionato dilettante di categoria, dominato in lungo e in largo negli ultimi anni dal dualismo Virtus Ciserano Bergamo-Ponte San Pietro. Ma anche la squadra di Cinelli procede a fari spenti cercando di mettere in cascina più punti possibile in questa prima parte dell’anno, in attesa - magari - di qualche rinforzo di mercato nella seconda parte di...

