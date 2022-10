Under 19 inutile: vi avevamo avvisato

La riforma Under 19 pubblicata nella giornata di ieri ha destato il giusto clamore degno di un cambio di format forte. Un cambio, che alla sua radice, era stato a gran voce richiesto dalle società e che si attiene al principio meritocratico: chi vince regna, si direbbe in parrocchia; chi vince fa i regionali, si dice sui nostri campi.

QUI LA RIFORMA DETTAGLIATA

Su questo argomento e su questa richiesta abbiamo scritto non poco nella scorsa stagione, spiegando quanto fosse necessario un cambio per evitare di vedere risultati tennistici e gironi squilibrati in virtù di una categoria ereditaria.

Avevamo però anche scritto di fare attenzione: perché il format perfetto non esiste e non esisterà mai e in virtù di questo, qualsiasi scelta si faccia qualcuno ci rimette.

Avevamo già previsto che i punti nevralgici potessero essere Under 14 e Under 19. Dove si entra e dove si esce nel Settore Giovanile (anche se l’Under 19 è più vicina alle prime squadre). In Under 14, il Comitato ha optato per una composizione mista del format provinciali-regionali, che avrà il suo scheletro organizzativo ufficiale nelle prossime settimane.

In Under 19 bisogna fare una scelta: di chi si calcola il merito sportivo? L’Under 19 è una categoria mista, che comprende 2 annate e mezzo. Quindi, in soldoni: si calcola il merito dell’Under 17 o dell’Under 19? Quale campionato rendere “inutile” (chi vince lo fa per la gloria, non per una qualificazione), l’Under 17 provinciale o l’Under 19 provinciale?

Il Comitato ha fatto una scelta e l’ha motivata nel Comunicato Stampa di queste ultime ore: essendo il Piemonte stato scelto per sperimentare il nuovo format su scala nazionale, l’Under 19, «categoria di vertice del settore giovanile […] e suo naturale sviluppo», non può esimersi dal rientrare in questo format.

La scelta è quindi di scegliere il merito dell’Under 17: sia perché l’anno successivo sarà l’ossatura principale dell’Under 19, sia perché, bisogna dirsi la verità, il campionato Allievi ha più peso del campionato Juniores.

Le proteste montano e arrivano in modo tanto legittimo quanto prevedibile perché, come già detto, con un nuovo format qualcuno ci rimette. Nel complesso però questo format ha risposto a un grido che dura da anni.