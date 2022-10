Torna la SuperClassifica: la capolista è a punteggio pieno

Dopo il successo della passata stagione torna la SuperClassifica, la graduatoria esclusiva Sprint e Sport che calcola chi, nelle giovanili regionali, sta andando meglio nel complesso. Un calcolo generale che dà però indicazioni sul lavoro fatto in estate dai vari Responsabili del Settore Giovanile e su quanto il lavoro paga sul campo. Come funziona • La SuperClassifica ha due indici di calcolo. La somma dei punti totali e la media punti per partita. In base a quello che si sceglie di calcolare la graduatoria può cambiare. Non tutte le società hanno l’enplein regionale e magari, le poche squadre presenti ai...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?