Giovanili Regionali, le anticipazioni del giornale del 17 ottobre

Siamo a quota cinque e i campionati sono ufficialmente entrati nel vivo. Un weekend ricco di sorprese e big match, basti pensare ai vari Enotria-Cimiano, Aldini-Accademia Inter e Club Milano-Alcione. Tutti questi di Under 17 Élite, inoltre da sottolineare un roboante Ausonia-Enotria di Under 16 e Segrate-Enotria di Under 15 Élite. Come sempre troverete tabellini completi, analisi, cronache, pagelle, top 11 e molto altro ancora. Insomma, un piatto ricchissimo! Il tutto sul giornale in edicola da lunedì 17 ottobre (acquistabile anche nel nostro store digitale). Non perdetevelo!

LE ANTICIPAZIONI

UNDER 17 ÉLITE Cimiano sei bellissimo! Super Alcione, pari Aldini-Accademia Inter Olginatese straripante , Vis Nova da applausi, cade il Seregno Sorride il Sarnico , Voluntas capolista Prima volta Universal , Seguro ok Impresa Casatese , è super anche la Trevigliese Tutti i tabellini completi Le top 11 dei tre gironi Cronaca e pagelle di: Club Milano-Alcione Cronaca e pagelle di: Enotria-Cimiano Cronaca e pagelle di: Trevigliese-Ausonia Cronaca e pagelle di: Aldini-Accademia Inter



UNDER 15 ÉLITE Il muro Franciacorta, equilibro con Ponte e Brusa Poker Olginatese , la Folgore è in crescendo: Seregno in crisi Prime volte per Lombardia Uno e Schiaffino Super Cimiano! Grande tris e reazione Ottimo Villa Valle: sono tre punti d'oro Tutti i tabellini completi Le top 11 dei tre gironi Cronaca e pagelle di: Seguro-Accademia Inter Cronaca e pagelle di: Segrate-Enotria Cronaca e pagelle di: Franciacorta-Montichiari



UNDER 17 REGIONALE Cedratese in alto con l' Accademia Bustese Rozzano, playmaker da cinquina; Accademia prima squadra di Pavia Tutti i tabellini completi Le top 11 dei tre gironi Cronaca e pagelle di: Assago-Vighignolo



UNDER 16 REGIONALE Crema capolista inaspettata; Seguro, Assago, Accademia : un posto per tre Vetta Solbiatese e Varesina, top anche Accademia e Masseroni Tutti i tabellini completi Le top 11 dei tre gironi Cronaca e pagelle di: Ausonia-Enotria Cronaca e pagelle di: Voluntas Montichiari-Chiari