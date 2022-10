I match imperdibili del weekend: le 60 partite che seguiremo sul campo

Due derby nei Nazionali, sfide al vertice e partite che potrebbero essere già decisive.

Ecco le partite che seguiremo sul campo. Al termine della gara, partita tabellino e pagelle sulla nostra App o nel giornale in edicola lunedì insieme a tantissimi approfondimenti.

PRIMAVERA 1: Juventus-Cagliari

PRIMAVERA 2: Alessandria-Cittadella

SERIE D: Chieri-Gozzano

UNDER 19: Bra-Chieri

UNDER 18: Torino-Verona

UNDER 16 A-B: Juventus-Torino

UNDER 15 A-B: Juventus-Torino

UNDER 15 C: Novara-Alessandria

UNDER 14: Torino-Spezia

ECCELLENZA-GIRONE A: Settimo-Volpiano Pianese

ECCELLENZA-GIRONE B: Alba Calcio-Saluzzo

PROMOZIONE-GIRONE B: Lesna Gold-Charvensod

PROMOZIONE-GIRONE C: Villastellone-Sommariva

PROMOZIONE-GIRONE D: Atletico Torino-San Giacomo Chieri

PRIMA CATEGORIA-GIRONE C: San Maurizio Canavese-Grand Paradis

PRIMA CATEGORIA-GIRONE D: Kl Pertusa-Mirafiori

TERZA CATEGORIA-TORINO: Antonelliana-Go Grugliasco

REGIONALI

UNDER 19-GIRONE A: Baveno-Sparta Novara

UNDER 19-GIRONE A: Pro Eureka-RG Ticino

UNDER 19-GIRONE B: Venaria-Lascaris

UNDER 19-GIRONE C: Saviglianese-Cuneo Olmo

UNDER 19-GIRONE D: Bacigalupo-Cenisia

UNDER 19-GIRONE D: Lucento-SD Savio Asti

UNDER 17-GIRONE B: Lascaris-Charvensod

UNDER 17-GIRONE C: Pinerolo-Bra

UNDER 17-GIRONE D: Acqui-Moncalieri

UNDER 16-GIRONE A: Baveno-Oleggio

UNDER 16-GIRONE B: Lucento-Vanchiglia

UNDER 16-GIRONE C: Cuneo Olmo-Chisola

UNDER 16-GIRONE D: Acqui-Fortitudo

UNDER 16-GIRONE D: Cbs-Pozzomaina

UNDER 16-GIRONE D: Beppe Viola-Asca

UNDER 15-GIRONE A: Diavoletti-Ivrea

UNDER 15-GIRONE B: Lucento-Cenisia

UNDER 15-GIRONE C: Bra-Chisola

UNDER 15-GIRONE D: Bacigalupo-KL Pertusa

UNDER 14-GIRONE B: Quincitava-Ciriè

UNDER 14-GIRONE C: Pinerolo-Alba Calcio

UNDER 14-GIRONE D: Mirafiori-Asti

PROVINCIALI

UNDER 19-TORINO: CEC Club-Carrara

UNDER 17-TORINO: Borgaro-Gassino

UNDER 16-TORINO: Virtus Calcio-Lesna Gold

UNDER 16-PINEROLO: Garino-Cumiana

UNDER 15-TORINO: Villarbasse-Rivoli

UNDER 15-TORINO: Druentina-Caselle

UNDER 15-TORINO: Vanchiglia-Carmagnola

UNDER 15-TORINO: Cit Turin-Valdocco

UNDER 15-ASTI: Turricola-Montegrosso

UNDER 14-TORINO: Lenci Poirino-Candiolo

UNDER 14-VERCELLI: Settimo-Alicese

UNDER 15: Accademia Torino-Acf Biellese

ESORDIENTI-TORINO: Spazio Talent-Virtus Calcio

ESORDIENTI-TORINO: Lucento-DB Rivoli

ESORDIENTI B-TORINO: Venaria-Torino

ESORDIENTI B-TORINO: Chisola-Carmagnola

ESORDIENTI B-TORINO: Mirafiori-Chieri

PULCINI-TORINO: Pianezza-Atletico CBL

PULCINI TORINO: Chisola-Chieri

PULCINI B-TORINO: DB Rivoli-Sauze d'Oulx

PULCINI MISTI-TORINO: SkillStar-Cit Turin