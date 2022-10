Preso a testate, ma il Giudice Sportivo non rende giustizia

Una squalifica che potrebbe creare problemi offensivi alla big del girone, che a questo punto dovrà fare a meno del proprio bomber per qualche giornata. Dall'ultimo Comunicato della Delegazione di Pinerolo spicca la squalifica di 3 giornate per il classe 2003 Simone Volpe, espulso durante la sfida persa dai granata contro il Giaveno Coazze e squalificato per 3 turni «Per aver colpito un giocatore della squadra avversaria con una testata in pieno viso a palla lontana».

Non è la squalifica in sé a far notizia però. Il calciatore del Piossasco tra tre giornate tornerà in campo, ma non tornerà tra tre giornate Davide Sapone, il calciatore del Giaveno Coazze colpito dalla testata. Infatti il centrocampista classe 2005 dovrà stare fuori per almeno 2 mesi, dopo aver riportato la rottura del setto nasale e dello zigomo. Un duro colpo per il Giaveno e per il ragazzo, ma l'episodio non è destinato a concludersi qui.

LA RABBIA DI PAPÀ CARMELO

Chi assisterà Davide durante questo periodo di assenza dai campi sarà sicuramente papà Carmelo, dirigente accompagnatore del Giaveno Coazze Under 19 e in passato allenatore e istruttore che direttamente dalla panchina ha visto tutto l'accaduto. E Carmelo, dopo la pubblicazione della squalifica, non ci sta. «Davide ha commesso un fallo di gioco, senza cattiveria - spiega il dirigente - e in cambio ha ricevuto un colpo che lo terrà lontano dai campi di gioco più di quanto non sia per colui che lo ha colpito. Trovo assurdo che il Giudice Sportivo assegni 3 giornate al calciatore del Piossasco per un evento del genere».

«Quello che mi fa rabbia più di tutto è proprio questo e cioè il metro di giudizio del Giudice Sportivo per le squalifiche - spiega Carmelo - In tutta la mia carriera ho visto squalifiche di più mesi per un "vaffa" o un semplice spintone, sabato ho visto mio figlio colpito violentemente e volontariamente in pieno volto e vedo tre giornate di squalifica. Credo poco alla storia del referto arbitrale, perché il lunedì io ho inviato al Comitato il referto medico del Pronto Soccorso con setto nasale e zigomo rotto tramite PEC. Mio figlio starà a casa 2 mesi, chi ha compiuto questo gesto tra tre settimane tornerà in campo: è una grande ingiustizia».

Va specificato comunque che le squalifiche del Giudice Sportivo dipendono fortemente da ciò che viene scritto nel referto dal direttore di gara presente alla partita e che, anche in caso di documentazione aggiuntiva inviata in secondo luogo, il vero documento determinante ai fini della squalifica è sempre e solo il referto arbitrale.

IL CASO ERMANNI COME "ESEMPIO OPPOSTO"

Non a caso Carmelo, nel suo racconto della vicenda, ha parlato di «semplici spintoni o "vaffa" che sono costati più mesi di squalifica». La questione è molto spesso dibattuta tra gli addetti ai lavori, che spesso si ritrovano anche sotto i nostri post social ad evidenziare come fatti giudicati di poco conto dai presenti al campo vengano poi ripresi dal Giudice Sportivo con pesanti squalifiche. Ritorna in mente proprio in merito a ciò quello che è capitato a Marco Ermanni, tecnico dell'Under 19 del Venaria che il 5 maggio 2022 aveva rimediato un anno di squalifica per un presunto pugno nello stomaco al direttore di gara.

La società del presidente Esta ha poi presentato sempre tramite PEC una sorta di "prova TV" (le riprese della partita in questione) in cui era chiaro come Ermanni non avesse colpito con nessun pugno il direttore di gara. A quel punto la squalifica è stata ridotta a una settimana, ma senza quel video il rischio che il tecnico restasse lontano dai campi per un anno era forte. Il riferimento di Carmelo Sapone a «squalifiche pesanti per avvenimenti di poco conto» può essere simile a ciò che è capitato a Ermanni, mentre la rabbia di un papà dopo l'infortunio del figlio e la squalifica giudicata troppo breve per Volpe del Piossasco resta grande.