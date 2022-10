Addio l'eroe della cavalcata: arriva l'esonero

Fulmine a ciel sereno in casa Sca: Daniele Barbera non è più l’allenatore dei bianconeri. In settimana è stata comunicata al tecnico la volontà di separarsi e affidare la panchina a un altro Daniele, Delli Poggi, per tentare di risollevare le sorti di una stagione iniziata non nel migliore dei modi. Barbera era stato uno dei protagonisti assoluti di una cavalcata clamorosa nella passata stagione, quando la Sca Asti aveva concluso uno splendido campionato al quarto posto dietro solo alle corazzate Chieri, Sisport e Derthona, trascinata da un quartetto fenomenale: Ermir Tabaku, autore di 26 gol, Riccardo Cussotto, 24 reti,...

