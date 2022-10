La super Mario ingrana la sesta: il Ciliverghe si arrende solo nella ripresa

Sesta vittoria consecutiva e punteggio pieno mantenuto: la Mario Rigamonti si impone per 3 a 1 anche sul Ciliverghe e prosegue la sua striscia di risultati utili in quella che, ad oggi, sembra una marcia trionfale, con vista sullo scontro diretto al vertice di settimana prossima contro il Desenzano. Eppure non è stato facile per i granata superare gli indomiti gialloblù del tecnico Zucchi, organizzatissimi nei primi quaranta minuti a livello di compattezza e tenuta difensiva. La differenza l'hanno segnata sostanzialmente le qualità del centrocampo di casa - soprattutto Brida, in gran spolvero - e la rete che ha sbloccato il match, ad opera del fatale Fontana, un numero 7 provvisto di tecnica da 10 puro. Da lì in poi è stato tutto in discesa, anche se i locali hanno visto infrangersi l'imbattibilità che durava dalla prima di campionato subendo il gol allo scadere di Manera. In classifica il Ciliverghe rimane fermo a quota 4 punti, ma non sono mancati i segnali positivi per guardare con maggiore ottimismo alle prossime gare.

DIFESE IMPENETRABILI

La prima frazione si gioca tutta sul filo dei nervi; dopo un primo squillo di marca granata al 5' (colpo di testa a lato di poco di Occhionero), la sfida si sposta a metà campo; le ordinate linee intorno a cui si stringono le squadre creano sostanzialmente una situazione di equilibrio costante. La fase di studio allora si prolunga, anche se la Rigamonti prova ad imporsi maggiormente sfruttando le proprie doti di palleggio. Al 17' è la volta dell'iniziativa personale di Brida, bravo a spaccare la difesa avversaria per liberare il suo capitano in area; ma Occhionero trova pronto Arici in respinta. Al 22' Orizio dialoga sulla sinistra e serve all'altezza del dischetto Ferretti, che però non inquadra la porta, limitandosi a far la barba al palo. Con l'intensificarsi dell'azione offensiva granata, il Ciliverghe ripiega, ma non crolla e anzi poco dopo la mezz'ora ha una doppia occasione con i suoi attaccanti: l'assalto di Tomse al 33' però non sfonda, e il tiro da posizione defilata di Obie Ovie due minuti più tardi è facile preda di Alberti tra i pali. Si arriva così all'intervallo a reti bianche.

Il portierone del Ciliverghe Alessio Arici, protagonista di un grande match con tantissime parate decisive.

LA CAPOLISTA SI IMPONE

La Rigamonti rientra dagli spogliatoi con la fame di chi vuole conquistarsi i tre punti. Il piglio dei locali è straripante e al 7' si concretizza nel gol di Fontana. Il numero 7 riceve al limite, stoppa, controlla da manuale e infila una staffilata nell'angolino, imprendibile. La partita muta drasticamente, con la compagine di mister Piovani ad amministrare e il Cili che subisce il colpo, non riuscendo più a riversarsi in avanti e faticando a costruire, soprattutto perché i suoi terminali offensivi vengono praticamente annullati da Arici e Caprini. Al 16' dunque, giunge il bis: il neoentrato Reali si mette subito in mostra e s'invola sul fondo a destra, inventando un cross sul primo palo che è un facile appoggio solo da insaccare per Gabriele Platto. Il passivo per gli ospiti potrebbe ulteriormente peggiorare se non fosse per il miracoloso Arici, protagonista al 20' di una doppia parata in rapida successione sulla volée di Fontana prima e su Platto poi. I ritmi della Rigamonti diventano forsennati, ed Arici è chiamato al super intervento anche al 25' sulla botta da fuori di Belvedere e alla mezz'ora sulla carica dell'altro Platto, Nicola, appena entrato dalla panchina. Il tris è però nell'aria e arriva infatti al 35'. A plasmarlo ci pensa Brida, che spicca in tal modo anche nel tabellino dei marcatori a coronamento di una prova sontuosa: cross di Selogni dalla destra, sponda area (e secondo assist) di Reali che sente arrivare dietro di lui il compagno. Il numero 6 della Rigamonti non se lo fa dire due volte e realizza, mandando la sfera sotto la traversa - anche questa deviata tra l'altro di piede da Arici, che però non può stavolta negare il gol. La pratica è chiusa, ma c'è spazio, nella passerella finale, per un tentativo in rovesciata di Reali che si stampa sulla traversa. Prima del triplice fischio, ad ulteriore prova del carattere indomito del Ciliverghe, i gialloblù segnano il gol della bandiera grazie alla girata a porta sguarnita di Andrea Manera, che sfrutta un errore in disimpegno di Alberti e si fa poi male calciando, nel contrasto con l'avversario. La Riga continua il suo volo, mentre il Ciliverghe si arrende, anche se per un attimo aveva osato sognare lo sgambetto ai primi della classe.

IL TABELLINO

MARIO RIGAMONTI-CILIVERGHE 3-1

RETI (3-0, 3-1): 7' st Fontana (M), 16' st Platto Gabriele (M), 35' st Brida (M), 44' st Manera Andrea (C).

MARIO RIGAMONTI (4-3-3): Alberti 6, Tocco 6 (34' st Platto Alessandro sv), Orizio Francesco 7.5 (17' st Selogni 6), Arici 6.5, Caprini 7, Brida 8, Fontana 8 (22' st Frassine 6), Ferretti 6.5 (9' st Simoncelli 6), Occhionero 6.5 (9' st Reali 8), Belvedere 6.5 (27' st Platto Nicola sv), Platto Gabriele 7.5 (28' st Cipriano sv). A disp. Brasino. All. Piovani 7. Dir. Brida.

CILIVERGHE (3-5-2): Arici 7.5, Boroni Alessio 6, Maffezzoni Christian 7, Beccalossi 6, Bonardi 6.5, Bertone 6 (9' st El Harfi 6), Santini 6.5, Manera Andrea 7, Obie Ovie 6 (17' st Gritti 6), Simoncelli 6.5, Tomse 6.5 (34' st Bonera sv). A disp. Arici, Castelli. All. Zucchi 6.

ARBITRO: La Forgia di Brescia 7.

La Mario Rigamonti pronta a scendere sul terreno di gioco.



LE PAGELLE

MARIO RIGAMONTI

Alberti 6 Quasi mai chiamato in causa, commette un errore che gli costa l'imbattibilità proprio allo scadere.

Tocco 6 Prezioso nel mantenere la linea difensiva in ordine, non sfonda però in avanti. (34' st Platto Alessandro sv).

Orizio Francesco 7.5 E' un treno che non si ferma mai: a sinistra sfonda e crea occasioni, con sfere spedite a centro area che diventano sempre pericolosissime per gli avversari.

17' st Selogni 6 Ordinaria amministrazione negli ultimi minuti del match.

Arici 6.5 Caposaldo imprescindibile nella difesa granata, non sbaglia mai il tempo d'intervento.

Caprini 7 Maestoso nel respingere ogni tipo di pericolo, anche e soprattutto sui palloni alti.

Brida 8 Domina a centrocampo e offre tanta qualità ai compagni che infatti lo cercano. Prontissimo nell'inserimento del 3-0.

Fontana 8 Senza il suo gol la partita della Rigamonti sarebbe stata assai più complicata: il micidiale affondo che sblocca la gara è la chiave di volta del trionfo granata.

22' st Frassine 6 Dialoga con i compagni ed amministra il tesoretto.

Ferretti 6.5 Tenace in copertura e pronto ad inserirsi quando serve, raccoglie qualche occasione cercando la gloria personale.

9' st Simoncelli 6 Utile in fase di disimpegno; fa filtro tra difesa e attacco.

Occhionero 6.5 Meno incisivo del solito, ma quando si smarca sa sempre essere periocoloso.

9' st Reali 8 Entra con la voglia di dimostrare le proprie qualità e lo fa alla grandissima: due assist bellissimi e tantissima corsa.

Belvedere 6.5 Tante le triangolazioni con i compagni, prova spesso ad aprire un varco nella difesa ospite. (27' st Platto Nicola sv)

Platto Gabriele 7.5 Gol da rapinatore dell'area di rigore: poi tanto sacrificio e lavoro per i compagni. (28' st Cipriano sv)

All. Piovani 7 Sei su sei, per un ruolino di marcia che fa ben sperare. La prossima sarà già decisiva.

L'undici titolare del Ciliverghe pochi attimi prima del fischio d'inizio.

CILIVERGHE

Arici 7.5 Salva i suoi da un passivo peggiore e da un tracollo che poteva avere conseguenze infauste sul morale. Le sue manone arrivano dappertutto e in un paio di situazioni para anche ciò che pareva impossibile.

Boroni Alessio 6 Fatica nella ripresa a contenere la velocità d'azione degli attaccanti locali.

Maffezzoni Christian 7 Ottima la prova in copertura: è sicuramente tra i migliori dei suoi e il più solido nella linea difensiva gialloblù.

Beccalossi 6 Lavora tra le linee cercando di far ripartire l'azione, ma non sempre gli riesce il passaggio smarcante decisivo.

Bonardi 6.5 In anticipo è un'ottima risorsa; cala un po' nella ripresa, forse stanco.

Bertone 6 Fatica a sfondare a sinistra e non sembra mai essere del tutto convinto dei suoi mezzi.

9' st El Harfi 6 Non riesce a contribuire positivamente nella gestione del possesso palla dei suoi.

Santini 6.5 Si fa valere, sia fisicamente che tecnicamente, nella sfida sulla fascia. A destra propone qualche idea interessante.

Manera Andrea 7 Il gol allo scadere è il simbolo della sua partita: lotta e sacrificio al servizio della squadra.

Obie Ovie 6 Poco costante nella gestione della sfera, anche se nel primo tempo prova a orchestrare qualche assalto.

17' st Gritti 6 Non incide troppo sull'equilibrio della gara, ma ci prova.

Simoncelli 6.5 Tecnica sopraffina, ma non adeguatamente coadiuvata dai compagni; nella ripresa viene fisicamente surclassato dagli avversari.

Tomse 6.5 Tanti falli subiti, a dimostrazione che è sempre in lotta per il possesso della sfera. (34' st Bonera sv)

All. Zucchi 6 Ottima tenuta nei primi 40'. Manca però l'apporto fondamentale della fase offensiva.

ARBITRO

La Forgia di Brescia 7 Partita amministrata magistralmente e giocata all'insegna del fair play: non deve infatti estrarre nemmeno un cartellino.

LE INTERVISTE

Al termine della gara si presenta ai nostri microfoni il tecnico Angelo Piovani della Mario Rigamonti che commenta così il match vinto dai suoi: «Secondo me è stata una delle prove più brutte disputate da noi finora. Abbiamo lavorato bene in settimana cercando di caricare i ragazzi in vista della partita, ma forse questa tensione ha pesato sull'approccio. Adesso è necessario e ancor più importante insistere perché con i risultati positivi rischia di venir meno la motivazione. Bisognerà quindi essere bravi a gestire anche queste situazioni. Oggi siamo riusciti a vincerla grazie alla qualità che abbiamo: dopo il primo gol l'abbiamo indirizzata verso dove volevamo noi e abbiamo raggiunto l'obiettivo. Non mi è piaciuto invece il gol subito alla fine, anche perché dispiace sempre: finora abbiamo subito solo due gol, ma entrambi evitabili. Lavoreremo sicuramente anche su questo».