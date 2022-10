Nuovo format finali regionali: rivoluzione "giochista"

Una rivoluzione “giochista” per le fasi finali, nel senso che si gioca tanto, si gioca di più. Come pubblicato dal Comitato Regionale nella mattinata di sabato, le fasi finali regionali saranno in formato Extra Large, in quanto coinvolgeranno 16 squadre.



IL FORMAT

Al termine del campionato, dall’Under 17 all’Under 14 Regionale, le prime 4 classificate di ogni girone saranno qualificate alla prima fase della Coppa Piemonte, che altro non è che la corsa al Titolo Regionale. Queste 16 squadre saranno divise in quattro quadrangolari così composti:

• Girone 1: 1ª A, 2ª B, 3ª B, 4ª A;

• Girone 2: 1ª B, 2ª A, 3ª A, 4ª B;

• Girone 3: 1ª C, 2ª D, 3ª D, 4ª C;

• Girone 4: 1ª D, 2ª C, 3ª C, 4ª D.

Questi quadrangolari si giocheranno su un solo girone d’andata che si giocherà nelle date 30/04, 03/05, 07/05: le prime due classificate di ogni girone (classifica avulsa in caso di parità) accederanno ai quarti di finale che si giocheranno in gara secca il 14 maggio, di cui si sanno già gli abbinamenti: 1ª girone 1 vs 2ª girone 2; 1ª girone 2 vs 2ª girone 1, 1ª girone 3 vs 2ª girone 4; 1ª girone 4 vs 2ª girone 3.

Semifinali (che si scopriranno tramite sorteggio) e finali saranno su gara secca e in campo neutro e si disputeranno il 17 e il 21 maggio.

Come al solito le squadre vincenti nelle categorie Under 17 e Under 15 accederanno alla fase nazionale dove si giocheranno lo scudetto contro le altre campionesse regionali italiane. Per Under 16 e Under 14 la strada si interrompe con la gloria regionale, ma solo per quest’anno perché molto probabilmente nella prossima stagione queste due categorie saranno elevate a “Campionati” e non più “tornei”, quindi avranno anche loro una fase nazionale.



PRO E CONTRO

Il lato fortemente positivo di questo format è che si gioca di più. Coinvolgere 16 squadre, vuol dire tenere sul filo fino all’ultima giornata almeno una ventina abbondante di squadre, evitando partite “in ciabatte” nelle ultime uscite. Dall’altro, il lato un po’ negativo è che il primato nel girone cala un po’ di valore, in quanto ne ha poco di più di un quarto posto. Detto questo arrivare primi vale e permette di evitare di incontrare altre prime in classifica nel quadrangolare della prima fase.

C’è poi da sottolineare la novità di questa stagione: oltre alla gloria di un titolo regionale, le società vincitrici avranno come premio anche la gratuità dell’iscrizione al campionato successivo alla relativa categoria.

CLASSIFICA AVULSA

A differenza della passata stagione, le regole vengono specificate in modo più chiaro da subito. La classifica avulsa è quel criterio che si adotta in caso di arrivo a pari punti (punti fatti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, gol fatti negli scontri diretti, differenza reti generale, reti segnate in generale). In genere non si applica ovunque, ma quest’anno si applicherà sia per decidere le posizioni tra le qualificate ma anche per decidere, sempre in caso di parità tra 4° e 5° posto, chi accederà alla fase finale.