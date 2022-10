Giovanili Regionali, le anticipazioni del giornale del 24 ottobre

Un altro weekend di calcio se n'è andato. Sprint e Sport torna in edicola con un giornale ricco di partite viste e di racconti dettagliati riguardo i campionati Regionali. Come sempre troverete tabellini completi, analisi, cronache, pagelle, top 11 e molto altro ancora. Insomma, un piatto ricchissimo! Il tutto sul giornale in edicola da lunedì 24 ottobre (acquistabile anche nel nostro store digitale). Non perdetevelo!

LE ANTICIPAZIONI

UNDER 17 ÉLITE Alcione da strapazzo! Impresa Club Milano contro l'Accademia , super Masseroni Le milanesi si fanno male, sogno Olginatese e Manara Prima volta Giana Erminio, manita Vis Nova , Seregno in crisi Miracolo Sestese, che cuore l'Universal! Fa festa anche il Seguro Lo Scanzo travolge la capolista Cisanese, si riparte! Out Speranza, buona la prima Tutti i tabellini completi Le top 11 dei tre gironi Cronaca e pagelle di: Accademia Inter-Club Milano Cronaca e pagelle di: Ausonia-Enotria Cronaca e pagelle di: Alcione-Lombardia Uno Cronaca e pagelle di: Pavoniana-Virtus Ciserano Bergamo



UNDER 15 ÉLITE Élite da Champions League : Masseroni specialista, grande Schiaffino Accademia Pavese ancora imbattuta, Alcione-Lombardia Uno sospesa Questione di centimetri, duello Enotria-Ausonia : che bagarre! Atletico Alcione : sei tu l'outsider? Brusa vincente in trasferta, primo posto per i gialloblù Il Sarnico vince e sale sul podio: 8 gol a Caravaggio Tutti i tabellini completi Le top 11 dei tre gironi Cronaca e pagelle di: Aldini-Schiaffino Racconto di: Alcione-Lombardia Uno Cronaca e pagelle di: Ausonia-Folgore Caratese



UNDER 17 REGIONALE Ardor e Sangiu con le ali : entrambe a quota 13 La Caronnese non sbaglia un colpo: l'Accademia Pavese ringrazia le rivali I commenti di tutti quanti i gironi Tutti i tabellini completi Le top 11 dei tre gironi Cronaca e pagelle di: Folgore Caratese-Cacciatori Alpi Cronaca e pagelle di: Bresso-Schiaffino



UNDER 16 REGIONALE Caste, che sorpasso! Si fa strada il Lombardia Uno Colpaccio Fanfulla, è una grande Ausonia I commenti di tutti quanti i gironi Tutti i tabellini completi Le top 11 dei tre gironi Cronaca e pagelle di: Lombardia Uno-Masseroni Cronaca e pagelle di: Tritium-Villa Valle Cronaca e pagelle di: Mario Rigamonti-Ciliverghe Cronaca e pagelle di: Enotria-Luisiana