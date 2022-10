La Sampdoria approda a Nichelino

«Vogliamo dare un'impronta più professionale possibile alla nostra società» dichiara il Presidente del Nichelino Hesperia, Luca Falleti. Da questa idea, da questo progetto nasce l'incontro formativo che si è svolto ieri sera insieme alla Sampdoria: «Vogliamo far crescere e far confrontare i nostri istruttori con realtà importanti» spiega Fulvio Casella, Coordinatore Tecnico della Scuola Calcio del Nichelino Hesperia. Così Casella presenta ad inizio serata il suo amico Felice Tufano, allenatore della Primavera della Sampdoria: «Un maestro di calcio e di vita». Insieme a Tufano sono venuti a Nichelino due membri del suo team: Davide Grimaldi, preparatore atletico e anche lui amico di Casella, e Lorenzo Folle, collaboratore tecnico. A prendere la parola inizialmente è Tufano che durante la serata ha esplicato alcuni dei suoi concetti base e della sua ideologia per essere allenatore: «Chiunque mi venga dato da allenare va migliorato, il singolo va migliorato. - continua - Il Settore Giovanile è un percorso formativo che parte dai più piccoli e continua fino ai più grandi, noi dobbiamo essere bravi a far migliorare i ragazzi». Dopo un lungo discorso prendono la parola anche i suoi collaboratori Grimaldi e Folle con cui si entra nel discorso pratico e tecnico. A schermo vengono mostrati alcuni video di allenamenti e di pezzi di partite in cui si può ammirare il lavoro dei giocatori della Sampdoria Primavera e di come viene messa in pratica quella che è la teoria. Un incontro diverso da tanti altri, si è visto e si è toccato con mano quello che è il progetto del Nichelino Hesperia: avvicinarsi il più possibile al mondo professionistico. Una piacevole serata in cui sono stati strappati anche dei sorrisi e delle risate e che si è chiusa con un bel confronto e una serie di domande e risposte fra lo staff del Nichelino e i tre ospiti della Sampdoria.