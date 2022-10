Road to Scudetto: tutte le info sulle fasi nazionali Under 19 e Under 18

Un passaggio chiave nel destino di chi vuole ambire al piatto grosso, anzi grossissimo. La LND ha reso noti gli abbinamenti e il regolamento della fase nazionale dei campionati Under 19 e Under 18 Regionali, con tutte le info del caso in attesa poi delle date ufficiali e del calendario. Da un lato si tratta di un ritorno, visto che la Juniores non disputa la fase nazionale dalla stagione 2018/19, l'ultima senza interruzioni causa pandemia. Anche lo scorso anno, nonostante la stagione sia andata regolarmente a buon fine, la fase nazionale dell'Under 19 è stata annullata insieme al Torneo delle Regioni proprio per snellire il fitto calendario della stagione 2021/22.

Però adesso si guarda avanti e la gioia degli scontri tra campioni regionali sarà di nuovo realtà anche per l'Under 19, mentre per l'Under 18 sarà la seconda edizione della fase nazionale dopo la festa del Montespaccato (formazione laziale che ha sconfitto l'Acqui in finale, ndr) il 30 giugno.

UNDER 19

Come spiegato in precedenza la fase nazionale del campionato Juniores Dilettanti torna sempre con le solite 20 qualificate dai singoli comitati regionali e dai comitati provinciali autonomi di Trento e Bolzano. Entro il 2 maggio 2023 tutti i Comunicati dovranno comunicare alla Segreteria LND i nominativi dei singoli campioni regionali, quindi verosimilmente la fase nazionale inizierà dopo la seguente data.

Solito regolamento: potranno scendere in campo tutti i calciatori nati dal 1 gennaio 2004, a condizione che abbiano compiuto il 15° anno di età. Il numero di fuoriquota consentiti nati dal 1 gennaio 2003 in poi è 3.

Le 20 qualificate alla fase nazionale verranno suddivise in 8 gruppi, nonché 4 triangolari e 4 abbinamenti, dove Piemonte/Valle d'Aosta e Lombardia si affronteranno come sempre al primo turno e se la vedranno contro i campioni uscenti della Liguria. Già ufficializzato il tabellone (qui sotto) e dai quarti di finale le formazioni si affronteranno in gare di andata e ritorno, senza far valere i gol segnati fuori casa e provvedendo ai calci di rigore senza supplementari in caso di parità di gol segnati. La finale sarà sempre in campo neutro al "Centro di Formazione Federale Gino Bozzi", a Firenze. L'ordine delle gare della prima fase ancora da stabilire e verrà determinato tramite sorteggio.

UNDER 18

Qualche novità in più sulla fase nazionale del campionato Under 18, che rispetto alle 10 partecipanti dello scorso anno perde 4 qualificate e conterà "solamente" 6 campioni regionali a contendersi lo Scudetto. Infatti non parteciperanno più la Liguria, Toscana, Puglia e Sicilia; confermate invece Piemonte/Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Campania.

I singoli comitati dovranno comunicare entro il 22 maggio 2023 le qualificate alla fase nazionale. Per i limiti di età potranno partecipare i calciatori nati dal 1 gennaio 2005 ma che abbiano compiuto il 15° anno di età. Non è consentito l'impiego di calciatori fuoriquota.

A differenza dell'Under 19 sono già note, oltre agli abbinamenti, anche le date delle singole partite, che per il primo turno si svolgeranno tra fine maggio e inizio giugno. Le sei campionesse regionali verranno suddivise in due triangolari, dove Piemonte e Lombardia se la vedranno con i campioni del Veneto. L'ordine dello svolgimento delle gare verrà decretato tramite sorteggio in data da destinarsi

GIRONE A: CR Campania, CR Emilia Romagna, CR Lazio

GIRONE B: CR Lombardia, CR Piemonte/VdA, CR Veneto

GARA 1: domenica 28 maggio 2023

GARA 2: domenica 4 giugno 2023

GARA 3: domenica 11 giugno 2023

I vincenti dei due triangolari si affronteranno nella finale in gara secca, presso il Centro di Formazione Federale Gino Bozzi di Firenze, domenica 18 giugno 2023.