I match imperdibili del weekend: le 57 partite che seguiremo sul campo

Dal Derby di Collegno a al doppio impegno della Juve con lo Spezia.

Ecco le partite che seguiremo sul campo. Al termine della gara, partita tabellino e pagelle sulla nostra App o nel giornale in edicola lunedì insieme a tantissimi approfondimenti.

PRIMAVERA 1: Torino-Milan

PRIMAVERA 2: Alessandria-Como

SERIE D: Pinerolo-Derthona

UNDER 19: Fossano-Bra

UNDER 17 A-B: Torino-Modena

UNDER 17 SERIE C: Pro Vercelli-Lecco

UNDER 16 A-B: Torino-Genoa

UNDER 16-A-B: Juventus-Spezia

UNDER 15 A-B: Juventus-Spezia

UNDER 13: Alessandria-Torino

ECCELLENZA-GIRONE A: Borgaro-Settimo

ECCELLENZA-GIRONE B: Pro Villafranca-SD Savio Asti

PROMOZIONE-GIRONE A: Bianzè-Valduggia

PROMOZIONE-GIRONE B: Lucento-Druentina

PROMOZIONE-GIRONE C: Busca-Carmagnola

PROMOZIONE-GIRONE D: Beppe Viola-Atletico Torino

PRIMA CATEGORIA-GIRONE C: Cafasse-Agliè Valle Sacra

PRIMA CATEGORIA-GIRONE E: San Secondo-Villarbasse

SECONDA CATEGORIA-GIRONE D: Accademia Real Torino-Borrgata Cit Turin

REGIONALI

UNDER 19-GIRONE B: Ivrea-Alpignano

UNDER 19-GIRONE C: Cuneo Olmo-Cheraschese

UNDER 19-GIRONE D: Cbs-Arquatese

UNDER 19-GIRONE D: Cenisia-Vanchiglia

UNDER 17-GIRONE A: Union Novara-Strambinese

UNDER 17-GIRONE B: Lucento-Spazio Talent

UNDER 17-GIRONE D: Moderna Mirafiori-Kl Pertusa

UNDER 16-GIRONE A: Pro Eureka-Baveno

UNDER 16-GIRONE A: Accademia Borgomanero-Juve Domo

UNDER 16-GIRONE B: Vanchiglia-Ciriè

UNDER 16-GIRONE B: Cenisia-Leinì

UNDER 16-GIRONE C: Centallo-Caraglio

UNDER 15-GIRONE A: Città di Cossato-Accademia Borgomanero

UNDER 15-GIRONE A: Strambinese-Romagnano

UNDER 15-GIRONE C: Cuneo Olmo-Fossano

UNDER 14-GIRONE B: paradiso-Olympic Collegno

UNDER 14-GIRONE D: Pozzomaina-Don Bosco Alessandria

UNDER 14-GIRONE D: Sisport-SG Derthona

PROVINCIALI

UNDER 19-TORINO: Ciriè-Autovip San Mauro

UNDER 19-TORINO: Paradiso-Rivoli

UNDER 17-TORINO: Settimo-Caselle

UNDER 17-ALESSANDRIA: Atletico Acqui-Felizzano

UNDER 16-TORINO: Moncalieri-Mirafiori

UNDER 16-IVREA: Settimo-Rivarolese

UNDER 15-TORINO: Atletico CBL-Autovip San Mauro

UNDER 15-TORINO: Città di Rivoli-Valle Susa

UNDER 15-ALESSANDRIA: Ovadese-Viguzzolese

UNDER 14-TORINO: Valle Susa-Virtus Calcio

UNDER 15: Don Bosco Alessandria-Salsasio

ESORDIENTI-TORINO: Chisola-Beiborg

ESORDIENTI-TORINO: Beppe Viola-Beiborg

ESORDIENTI B-TORINO: Pro Eureka-Spazio Talent

ESORDIENTI B-TORINO: Torino-Sisport

ESORDIENTI B-TORINO: Pro Collegno-San Gallo

PULCINI-TORINO: Lucento-Torinese

PULCINI-TORINO: Olympic Collegno-Sisport

PULCINI-TORINO: Cit Turin-Cenisia

PULCINI B-TORINO: Paradiso-Alpignano

PULCINI B-TORINO: Pro Eureka-San Maurizio Canavese