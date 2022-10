Vince la Masseroni nel segno della S: Salemi e Sandonati show contro il Mariano

Cosa c'è di meglio di una domenica mattina con il calcio protagonista? Nulla. Soprattutto se è all'inizio di un breve periodo di vacanze e la partita regala tanti gol, sette, tutti molto belli. La Masseroni ha ospitato sul suo campo il Mariano e, dopo essere andata in svantaggio, ha ribaltato tutto vincendo per 6-1. Un risultato ampio per i padroni di casa, frutto di un dominio territoriale a centrocampo grazie ai due mediani Sandonati e Salemi che corrono per tre, regalano giocate di qualità e infilano il pallone in fondo al sacco: il primo una volta, il secondo in tre...

