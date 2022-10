Giovanili Regionali, le anticipazioni del giornale del 31 ottobre

Alle porte di Halloween, altro weekend di calcio se n'è andato. Sprint e Sport torna in edicola con un giornale ricco di partite viste e di racconti dettagliati riguardo i campionati Regionali. Come sempre troverete tabellini completi, analisi, cronache, pagelle, top 11 e molto altro ancora. Insomma, un piatto ricchissimo! Il tutto sul giornale in edicola da lunedì 31 ottobre (acquistabile anche nel nostro store digitale). Non perdetevelo!

LE ANTICIPAZIONI

UNDER 17 ÉLITE Masseroni e Ausonia in fuga , colpo Cimiano, Enotria ok Finalmente l'Universal! Varesina esagerata , x Rhodende-Seguro Lombardia Uno immortale, Accademia Inter rimontata. Pari Club Milano-Aldini Inciampano le big del girone C Impresa super della Casatese , la Giana Erminio vince ancora Il Sarnico vince e scala la classifica : di misura contro la Vighenzi Tutti i tabellini completi Le top 11 dei tre gironi Cronaca e pagelle di: Trevigliese-Crema Cronaca e pagelle di: Giana Erminio-Tritium Cronaca e pagelle di: Masseroni-Alcione



UNDER 15 ÉLITE Il cinismo dell'Enotria , Accademia Pavese ancora imbattuta Manita e clean sheet: magico Alcione Momento buio Aldini, i falchi volano basso ; male anche la Caste Accelerata della Vis Nova , poker Cisanese Il Brusa vince ed è in testa , Mario Rigamonti travolgente Raduno Rapp: in scena la seconda puntata a Cologno al Serio Tutti i tabellini completi Le top 11 dei tre gironi Cronaca e pagelle di: Aldini-Masseroni Cronaca e Pagelle di: Atletico Alcione-Enotria Cronaca e pagelle di: Lombardia Uno-Accademia Inter



UNDER 17 REGIONALE Cedratese e Caronnese al comando: Montagno e Favaro gli MVP Leone preda di sé stesso : tracollo. Assago show , tris a un'altra big I commenti di tutti quanti i gironi Tutti i tabellini completi Le top 11 dei tre gironi Cronaca e pagelle di: Accademia Varesina-Solbiatese Cronaca e pagelle di: Calvairate-Club Milanese



UNDER 16 REGIONALE Varesina sei spaziale! Ennisima vittoria, bene l'Accademia Inter Ausonia, sei la nuova capolista! Goleada Villa ed Enotria I commenti di tutti quanti i gironi Tutti i tabellini completi Le top 11 dei tre gironi Cronaca e pagelle di: Caronnese-Schiaffino Cronaca e pagelle di: Masseroni-Mariano Cronaca e pagelle di: Brianza Olginatese-Manara Cronaca e pagelle di: Tritium-Trevigliese