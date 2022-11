Proiezione Scarpa d'Oro: la Top 50 di settembre e ottobre

Chi sarà il miglior marcatore delle due regioni (Piemonte e Valle d'Aosta)?

In una stessa competizione si confronteranno tutti i migliori bomber di ogni categoria. Dall'Under 14 Provinciale all'Eccellenza, ecco la seconda proiezione della Scarpa d'Oro di Sprint e Sport.

Le competizioni sono diverse e un gol è più difficile da segnare in Promozione che in Under 14 Regionale. Lo dicono i numeri e le statistiche. Ecco perché per ogni gol in ogni competizione in cui trovate le statistiche sulla nostra app c'è un coefficiente specifico. Si ricorda che valgono i gol solo nella categoria di appartenenza.

QUI TROVATE L'ARTICOLO INTRODUTTIVO E I COEFFICIENTI

Nelle giovanili Regionali sono passate 7 giornate, nei top campionati regionali di prime squadre 8, però già si ha un'indicazione precisa. Il re del gol dei mesi di Settembre e Ottobre è Adam Aissous, attaccante classe 2006 della Crescentinese che gioca da sottoleva in Under 17. Arriva quindi dai provinciali di Aosta il capolista di questa graduatoria parziale e lo è anche perché è stato protagonista attivo di 3 goleade dei giallogranata: 7 gol nel 9-1 al Saint Vincent, 7 gol nel 10-0 all'Alicese Orizzonti e 9 gol all'Aosta 511. A questi vanno aggiunti gli unici 2 gol fatti in trasferta da Aissous, ovvero nel successo all'esordio a Ponderano per 0-4.

Primo posto che, però, è tutt'altro che al sicuro. Il punteggio (gol per coefficiente) infatti è di 27,5. A soli 3 decimali, con 27,2 si trova infatti la bomber del Moncalieri Femminile, che milita in Eccellenza. Erika Ponzio si trova al secondo posto con 17 reti all'attivo. Chiude il podio, un altro dominatore dell'Under 17 Provinciale ovvero Gabriele Rinaldi, del Dorina. Fuori dai primi tre gradini, ma non di molto, Francesco Armitano del Crocetta Under 19 Provinciale che ha segnato 16 gol.

NON SOLO PROVICIALI

Questi primi nomi si sono meritati le rispettive posizioni nella graduatoria, perché a seguirli ci sono attaccanti di razza da tutte le categorie. Nella top 10 infatti vediamo Atomei (Moretta, Eccellenza), il trittico di Under 15 regionale (Reci, Calamita, Giambertone), Diglio (Mirafiori, Under 16 Provinciali) e Touti (Ivrea, Under 16 Regionali). Molto alti anche i rappresentanti della Prima Categoria che troviamo dalla 12ª alla 14ª posizione: Porcelli (Virtus Vercelli), Lorusso (Paradiso) e Salvatierra (Luserna).

LA SECONDA GRADUATORIA: TOP 50