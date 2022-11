Retrocessioni e promozioni: come cambiano i Regionali

Tutto quello che c'è da sapere sui regionali 2023/2024

Tra il 17 settembre e il 22 ottobre, il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta ha pubblicato il nuovo format che regola tanto le fasi finali per la lotta al titolo regionale portando a 16 le squadre coinvolte, quanto i meccanismi di scambio tra Provinciali e Regionali.

QUI IL REGOLAMENTO PER LE FASI FINALI

Le decisioni forti prese dal Comitato a guida Mauro Foschia sono due: riportare i regionali a 70 squadre e non mettere retrocessioni dirette, bensì dei simil playout mischiati a playoff tra le ultime tre dei regionali e le seconde e le terze dei gironi provinciali.

Questo, unito al fatto che la categoria di appartenenza viene decisa dalla stessa annata e non più da quella prima, per scegliere la squadra più competitiva per il prossimo campionato regionale. Questo vale per le categorie future di Under 15, Under 16 e Under 17. Non per la futura Under 14 che avrà un format tutto suo.

Tutte e 4 le categorie sanno composte da 5 gironi da 14, per un totale di 70 squadre. Non più 56 come quest'anno.

PROMOZIONE/RETROCESSIONE

Al momento è stato stabilito soltanto il macro format che però non scende nel troppo nel dettaglio dei vari abbinamenti. Data la diversità di numeri dei gironi nelle varie categorie, il format unico viene declinato in base alla categoria. Il format unico infatti prevede che tutte le prime classificate di ogni girone provinciale (12 di Under 14, 13 di Under 15, 9 di Under 16) ottengono il diritto di partecipare al prossimo campionato Regionale. Tutte le seconde e le terze classificate verranno inseriti in gironi da Andata e Ritorno con le ultime 3 classificate dei regionali.

• Under 14 per la qualificazione all'Under 15 2023/24: le 24 seconde e terze classificate dei provinciali e le 12 dai regionali verranno inserite in 9 quadrangolari. Al termine dei quali saranno promosse ai regionali le 9 prime classificate e le 5 migliori seconde.

• Under 15 per la qualificazione all'Under 16 2023/24: le 26 seconde e terze classificate dei provinciali e le 12 dai regionali verranno inserite in 8 quadrangolari e 2 triangolari. Al termine dei quali saranno promosse ai regionali le 10 prime classificate e le 3 migliori seconde.

• Under 16 per la qualificazione all'Under 17 2023/24: le 18 seconde e terze classificate dei provinciali e le 12 dai regionali verranno inserite in 11 triangolari. Al termine dei quali saranno promosse ai regionali le 11 prime classificate e le 6 migliori seconde.

LA FUTURA UNDER 14

Dal momento in cui non si può stabilire un organico di giovanili regionali sulla base dei risultati di Scuola Calcio della stagione precedente, il Comitato ha optato per un format totalmente nuovo suddiviso in due fasi. Una autunnale e una primaverile.

• Fase autunnale: nei primi mesi della prossima stagioni, ogni società potrà scegliere di iscrivere la propria squadra a uno dei due tornei. Uno valido per la qualificazione ai campionati regionali (che chiameremo «Autunnale di qualificazione» e uno che non vale per la qualificazione (che chiameremo semplicemente «Autunnale»). Questi Tornei termineranno nel mese di dicembre. In base al numero di squadre iscritte al torneo «Autunnale di qualificazione», verrà stabilito il format e quindi quante per ogni girone andranno a comporre l'organico regionale, che avrà gli stessi numeri delle altre categorie (70 squadre, suddivise in 5 gironi da 14 squadre).

• Fase primaverile: sempre nel mese di dicembre partiranno poi i nuovi tornei, che si allineeranno al format regionale delle altre categorie. Torneo Regionale e Torneo Provinciale (dove ci saranno le non qualificate al torneo di qualificazione e tutte quelle che han scelto di partecipare al torneo autunnale).