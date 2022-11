Giovanili Regionali, le anticipazioni del giornale del 14 novembre

Un'altra giornata di campionato è archiviata. Siamo ormai arrivati alla nona e come sempre troverete tabellini completi, analisi, cronache, pagelle, top 11 e molto altro ancora. Insomma, un piatto ricchissimo! Il tutto sul giornale in edicola da lunedì 14 novembre (acquistabile anche nel nostro store digitale). Non perdetevelo!

LE ANTICIPAZIONI

UNDER 17 ÉLITE Varesina sei regina , gran poker della Sestese, impresa del Mariano Aldini pari di lusso , finalmente la Lainatese. Universal, il cuore non basta , super Seguro L'Ausonia all'ultimo, Bianchessi gongola : Lombardia Uno spaziale Cimiano in festa , rimpianti Enotria Villa Valle show : che sgommata per la testa! Rhodense-Stefani : è finita. Panchina a Mignogna. Tutti i tabellini completi Le top 11 dei tre gironi Cronaca e pagelle di: Masseroni-Aldini Cronaca e pagelle di: Giana Erminio-Cimiano



UNDER 15 ÉLITE Perfezione Alcione , l'Enotria è l'unica imbattuta Aldini senza reti, sestina per lo Schiaffino , mezza impresa della Solbiatese Grande festa Olginatese , la Vis Nova col brivido, l'Aldini è un'altalena Braga inarrestabile, Fradin trascinatore : la classifica marcatori Finalmente la Folgore Caratese. Manara, è tutto vero! Segrate da applausi Il Brusa vince e rimane in testa , Franciacorta in rimonta Tutti i tabellini completi Le top 11 dei tre gironi Cronaca e pagelle di: Atletico Alcione-Ausonia Cronaca e Pagelle di: Mario Rigamonti-Mapello



UNDER 17 REGIONALE Calva, guardati le spalle! Anche Fanfulla e Pavia interrompono la corsa Cedratese e Baranzatese alla grande. Che bello volare a suon di vittorie! I commenti di tutti quanti i gironi Tutti i tabellini completi Le top 11 dei tre gironi Cronaca e pagelle di: Accademia Bustese-France Sport Cronaca e pagelle di: Calvairate-Sported Maris



UNDER 16 REGIONALE Settebello Solbiatese, Varesina prima x . Alcione, firma Bulgari La Brianza Olginatese balza in testa , Seregno-Academy Olginatese sospesa all'ultimo I commenti di tutti quanti i gironi Tutti i tabellini completi Le top 11 dei tre gironi Cronaca e pagelle di: Alcione-Varesina Cronaca e pagelle di: Masseroni-Aldini Cronaca e pagelle di: Sestese-Academy Legnano