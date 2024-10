Poker rossonero, azzurri battuti con onore, l'unico gol lo segna l'ultimo arrivato

Un ottimo primo tempo e tante occasioni nel secondo, meccanismi ancora da perfezionare, di fronte una squadra Regionale di vertice che gioca quasi a memoria e che ha saputo sfruttare praticamente tutte le migliori occasioni create. È questa la sintesi della terza amichevole della Rappresentativa Provinciale Under 14 di Torino, battuta 4-1 dai pari età della CBS allenata da Giovanni Venere. La selezione di Federico Cossu ha fatto vedere buone trame sugli esterni, delle individualità che sono già delle certezze per la squadra azzurra, come Emanuele Barberis regista perfetto in mezzo al campo, Isac Tewoldemedhen che ha giocato un tempo come terzino e uno come quarto di centrocampo a sinistra, buoni anche i 35 minuti di Christian Angiletta capitano del Mirafiori, impiegato come mezzala sinistra e con Ettore Anchisi, all'esordio nel ruolo di mezzala destra. In difesa si è sentita la mancanza di Federico Zullo, in panchina ma tenuto a riposo perché non pienamente al top della condizione fisica, così come Alessandro Peracchione, trequartista del Ciriè, che ha risposto alla chiamata pur non essendo ancora recuperato. C'era attesa per i nuovi, come per Sebastiano Capra che ha fatto staffetta con Alessandro Pelusio nel ruolo di punta centrale: entrambi hanno avuto delle buone palle gol ed entrambi sono piaciuti al tecnico Federico Cossu. A proposito di allenatori, ufficiale che il secondo gruppo Under 14 di Torino sarà seguito da Fabio Cascioli, tecnico federale che quest'anno ha guidato la Rappresentativa Femminile Under 23 e presente all'amichevole di corso Sicilia per iniziare a conoscere i ragazzi (aveva aiutato già lo staff di Cossu nel secondo raduno di Pianezza).

A dirigere il test mach con la CBS c'è Martina Salvatore della sezione di Torino, due tempi da 35' come da categoria, i rossoneri la sbloccano con un gol da opportunista di Leo Malfatti, punta centrale della squadra di Giovanni Venere, e raddoppiano 11 minuti dopo con il numero 10 Claudio Belmonte. In mezzo e anche dopo i due gol della CBS, la Rappresentativa era stata molto pericolosa con le incursioni da destra di Gabriele Capatti e da sinistra di Manuel Bavuso. Soprattutto l'esterno del BSR Grugliasco (Capatti) si è dimostrato attivissimo e ha manovrato bene sulla fascia in combinazione con Andrea Zappavigna e con i centrocampisti, presentandosi anche solo davanti alla porta dove il numero 1 della CBS Tommaso La Fata ha salvato la sua squadra con una grande uscita. Anche il portiere azzurro Antonio Benvenuto compie due salvataggi in successione sui tiri ravvicinati di Oliva e Belmonte, riscattandosi alla grande per l'indecisione sul primo gol rossonero.

La CBS triplica a inizio ripresa con Raffaele Matinata, molto dubbia la sua posizione di partenza nell'azione del gol. La Rappresentativa reagisce, va vicina al 3-1 con Sebastiano Capra che sfiora il palo alla destra di Bonato, trova un eurgol con il tiro al volo di Tommaso Mattaliano, esterno del Pozzomaina, ultimo arrivato e convocato in extremis insieme a Giovanni Allemandi per l'assenza di Lorenzo Silvestri e l'indisponibilità di Peracchione. Secondo tempo in cui Federico Cossu ha schierato la Rappresentativa con il 3-4-3 (Palamarciuc-Ru-Giuntoli i tre di difesa), con Gabriele Salmaso quarto di destra che ha spinto con intensità su quel lato e con Isac Tewoldemedhen più alto sul lato mancino. Ruolo inedito per il terzino del San Mauro che mai aveva giocato così alto in campionato, oltre a coprire la corsia Isac si è rivelato tra i migliori sfiornado anche la rete personale con uno slalom da vero attaccante. Dopo due gran parate su Tealdo e Matinata, il portiere della Rapp Alessandro Mongioj (estermo difensore del Venaria) deve arrendersi all'azione solitaria di Andrea Chubaka Mattana che già aveva scheggiato una traversa nel primo e che nel finale segna il definito 4-1 per la CBS con spettacolare esultanza personale.

IL PROGRAMMA DELLA RAPPRESENTATIVA: DOPPIA AMICHEVOLE AL CENISIA

Prossimo e ultimo appuntamento per la Rappresentativa, prima dell'inizio del Torneo delle Province, è fissato per giovedì 18 aprile in via Revello: grande novità, si giocheranno due amichevoli consecutive che impegneranno le due selezioni (Torino A e Torino B) che affronteranno Cenisia e Virtus Cenisia, l'orario di inizio dovrebbe essere 14:30.

Inoltre spoiler su dove si giocheranno le prima due partite del Torneo delle Province: Torino A giocherà il 25 aprile a Vinovo, campo Chisola, mentre Torino B lo stesso giorno al Valentino Mazzola di Orbassano. «Mi sembra riduttivo parlare di Torino A e Torino B - ha spiegato il selezionatore Federico Cossu a fine partita -, è solo una questione di denominazione, i due gruppi sono alla pari con gli stessi obiettivi al torneo. Soddisfatto per come la squadra si è mossa in questa amichevole e per l'impegno che ci mettono sempre i ragazzi, che dimostrano sempre di tenere molto a indossare questa maglia, che per tutti deve essere un premio per quello che dimostrano con le proprie squadre, dobbiamo ancora lavorare su alcune cose e prepararci al meglio per il torneo».

IL TABELLINO

CBS-RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE TORINO 4-1

RETI (3-0, 3-1, 4-1): 8' Malfatti (C), 19' Belmonte (C), 4' st Matinata (C), 17' st Mattaliano (R), 34' st Mattana (C).

CBS 1° TEMPO (4-2-3-1): La Fata; Pasquale, Capello, Zanfino, Bianchetto; Basile, De Stasio; Oliva, Belmonte, Mattana; Malfatti. All. Giovanni Venere. Dir. Cuomo, Bonato, Lofaro.

CBS 2° TEMPO (4-2-3-1): Bonato; Pasquale (16' Banchetto), Canino, Zanfino (25' Mattana), Cuomo; Zangirolami, Cascio; Tealdo, Belmonte (17' De Stasio), Giordano; Matinata. All. Giovanni Venere. Dir. Cuomo, Bonato, Lofaro.

RAPP 1° TEMPO (4-3-3): Benvenuto; Zappavigna, Giuntoli, Ru, Tewoldemedhen; Anchisi, Barberis, Angilletta; Capatti, Pelusio, Bavuso. A disp. Zullo, Peracchione. All. Federico Cossu. Dir. Orlandella, Scirocco, Di Turi.

RAPP 2° TEMPO (3-4-3): Mongioj; Palamarciuc, Ru, Giuntoli (23' Zappavigna); Salmaso, Barberis (10' Murdocca), Allemandi, Tewoldemedhen; Bavuso (10' Mattaliano), Pelusio (10' Capra), Di Michele. A disp. Zullo, Peracchione.A disp. Zullo, Peracchione. All. Federico Cossu. Dir. Orlandella, Scirocco, Di Turi.

ARBITRO: Martina Salvatore di Torino.