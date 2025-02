Rapp, ora ci siamo! Milano segna sei gol e si sblocca nel segno dei suoi fuoriclasse

Che qualcosa fosse scattato nelle menti e nelle gambe dei ragazzi dei migliori 2010 e 2011 di Milano lo si era capito. Si era intravisto dalla prestazione di Baranzate, compatta e armoniosa a tratti, così come dalla reazione che aveva portato alla rimonta e al 2-2 finale. Sensazioni che una settimana più tardi si traducono in una bella, convincente e rotondissima vittoria: la Rapp di Rivetti e Cimino batte 6-0 la Barona e spunta per la prima volta la casella delle vittorie nella lista del terzo capitolo alla guida dell'Under 15. Lo fa dominando, a tratti in modo straripante, cinguettando come un usignolo e con un gioco sempre più convincente. E segnando sei volte, tre per tempo: la sblocca Setzu praticamente subito, raddoppia poi Doniselli e Ungaro cala il tris con un gol tanto fortunoso quanto olimpico chiudendo un primo tempo furente. Non è da meno la ripresa dove Postolachi, Aruanno e infine Jara Gonzales danno vita al punteggio finale, che lascia tante certezze in più, pur considerando il valore relativo di un avversario in difficoltà, così come la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Intanto i meneghini si godono il gusto della ritrovata vittoria.

SETZU STAPPA E LA RAPP DILAGA

Subito una novità nello schieramento della Rapp, ed è legata al modulo. Rivetti e Cimino infatti questa volta scelgono il 4-3-3 con il ritorno di Ramos tra i pali, quartetto difensivo composto da Chen e Luraschi rispettivamente bassi a destra e a sinistra, Torquato e Bouih centrali. Davanti alla difesa si piazza De Chiara a fare il play basso, Arensi e Setzu ai suoi lati; trio d'attacco poi che vede Doniselli - capitano - al centro mentre larghi si sistemano Manetti da una parte e Ungaro dall'altra.

E questa volta è Milano a portarsi in vantaggio, per la prima volta questa stagione, e lo fa con Setzu (1'), il più lesto a staccare di testa e insaccare il corner al bacio battuto da Arensi. Il match sbloccato e la tensione spezzata infondono fiducia alla Rapp che gioca quasi in scioltezza, vero rischia di subire il pari al 5' con Ramos che per poco non si fa tradire dal rimbalzo sulla punizione calciata profonda da Sallam, ma fa la partita sempre e comunque. Due minuti più tardi ci prova Doniselli la mette a tu per tu col portiere dopo l'assist di Ungaro ma l'arbitro ravvisa il fuorigioco (7'). L'azione seguente è invece la traversa a fermare Manetti (8'): De Chiara sventaglia magnificamente nel cuore dell'area per l'enfant prodige del CG Bresso che lascia rimbalzare e poi scocca, ma non va. Trama che si ripete quasi in fotocopia al 12', quando è invece Doniselli a colpire il montante.

Scorre il cronometro è la storia è sempre la stessa: la Rapp conduce e la Barona si difende cercando di ripartire in contropiede - lo fa con Sakamoto, imbucata per Ragni che salta il portiere ma si trascina la palla sul fondo (19') - ma la selezione meneghina ogni volta che ha spazio e mette la testa dall'altra parte dà la sensazione di poter far malissimo. E dopo la conclusione strozzata col sinistro da De Chiara al limite dell'area, arriva il gol del raddoppio (24'): Manetti fugge verso la porta, salta il portiere ma colpisce clamorosamente il palo a porta vuota, la palla schizza dall'altra parte dove appostato c'è Doniselli che deve solamente spingere in rete il 2-0. Gol che mette già una seria ipoteca alla partita, in campo c'è una squadra sola e il tris firmato da Ungaro quattro minuti dopo il raddoppio - con un mancino da posizione defilata che sorprende il portiere e si incastona quasi all'incrocio - ne è un'ulteriore forte dimostrazione.

Sul finale di primo tempo la Barona prova a scuotersi con Sakamoto che si invola a tu per tu, sterza su Torquato e poi calcia ma sulla sua strada trova un Ramos fantastico che con un'uscita quasi alla Neuer chiude la porta (29'). Estremo difensore del La Spezia che è bravo anche a respingere la conclusione violentissima sul primo palo scoccata da Gaboardi (33').

POSTO-BOOM E GESTIONE

La Rapp che scende in campo nella ripresa, questa volta pure forte del risultato, è come al solito rivoluzionata. In porta Zampetti, Noselli e Deufemia terzini sinistro e destro e la coppia Lurati-Ibraliu in mezzo; a centrocampo rimane Arensi che accoglie il compagno di mille battaglie alla Baggese, Mathias Altamirano, mentre Postolachi si sistema alto andando a formare un 4-2-1-3 dove la batteria degli attaccanti è così composta: Aruanno ala destra, Diaby - classe 2011 della Macallesi e new entry - punta - e Jara Gonzales a sinistra.

Così come nel primo tempo, basta pochissimo a Milano per sfondare il muro della Barona. Ancora una volta tempo un minuto, questa volta quanto basta a Postolachi per infilare in porta col tocco sotto il lancio col contagiri di Altamirano, firmando il poker. Poco più tardi è sempre il bomber della Serenissima a farsi rivedere, questa volta con un bel filtrante che mette Aruanno da solo davanti al portiere: il classe 2011 ringrazia, aspetta il momento giusto ed è freddo nel piazzare col destro calando la manita (3'). Nemmeno il tempo di risistemarsi, quantomeno di abbozzare un tentativo di reazione lato biancorosso, che al 5' Jara Gonzales sguscia via sulla sinistra e lascia partire un mancino forte sul primo palo che Bombone non tiene, ed è 6-0.

Un tris micidiale, tre gol in quattro minuti che mettono un'ulteriore punto esclamativo sulla vittoria e sulla prestazione della Rapp, vicina più volte ad arrotondare ancor di più il punteggio. Ma una volta la traversa risputa il destro a giro di Postolachi, un'altra Aruanno calcia fuori in piena area piccola, un'altra ancora Jara Gonzales non inquadra di testa da ottima posizione. Poco male però, perché il cronometro si esaurisce e il sipario è chiuso: gioco, partita e incontro per Milano, ecco servita la prima vittoria stagionale.

IL TABELLINO

BARONA SP.1971-RAPPRESENTATIVA MILANO U15 0-6

RETI: 1' Setzu (R), 24' Doniselli (R), 28' Ungaro (R), 1' st Postolachi, 3' st Aruanno (R), 5' st Jara Gonzales.

BARONA SP.1971 (4-3-3): Bombone, Invernizzi, Cristiano, Di Falco, Bruni, Sallam, Sorrentino, Dal Molin, Gaboardi, Sakamoto, Ragni. A disp. Mantuano, Rotondo, Grigore, Paura, Russo, D'Ippolito, Hutu, Tamburini. All. Vesciano. Dir. D'Amelio.

RAPPRESENTATIVA MILANO U15 (4-3-3): Ramos, Chen, Torquato, Bouih, Luraschi, Arensi, De Chiara, Setzu, Manetti, Doniselli, Ungaro. A disp. Zampetti, Aruanno, Noselli I., Deufemia, Jara Gonzales, Altamirano, Ibraliu, Diaby, Lurati, Postolachi. All. Rivetti-Cimino. Dir. Commisso.

ARBITRO: Limetti di Milano.