Rappresentative, la Lombardia ha deciso: tutti i nomi dei nuovi allenatori

La questione: in Lombardia c'è aria di rivoluzione. La domanda: in questa generale ventata di aria fresca, a chi saranno assegnate le Rappresentative? La risposta: 4 nomi, tra grosse scommesse e una sola conferma. Sì, pare sia tutto fatto in via Pitteri: le nuove guide tecniche per il Torneo delle Regioni 2026 stanno per essere presentate. Due Scudetti da difendere (Under 17 e Femminile) e due categorie dove la Lombardia deve tornare a splendere (Under 15 e Under 19): questa la base dalla quale partire in vista del più importante torneo italiano a livello dilettantistico.

I NOMI

Bando alle ciance: cominciamo dalle novità. Sergio Canevari sarebbe pronto a prendere in mano la selezione dei classe 2011. Dino Carrieri - allenatore dell'Under 15 nelle ultime due stagioni - rimarrebbe comunque nello staff come secondo allenatore. Quello di Canevari è certamente un nome blasonato: due Scudetti vinti sulla panchina dell'Aldini ormai vent'anni fa, un' esperienza nella Rappresentativa provinciale di Milano, e comunque un profilo per certi versi divisivo. Andiamo avanti. Dopo l'addio di Daniele Tacchini, per l'Under 17 il prescelto sarebbe Luca Bellini (con Andrea Zecchini ancora secondo in comando), professore universitario alla Statale, Uefa A, ex Atletico Schiaffino in Seconda categoria. Il suo curriculum parla solo di una breve parentesi nel settore giovanile, di una stagione sempre a Paderno Dugnano.

Un'altra novità in arrivo anche per l'Under 19: Matteo Medici non continuerà sulla panchina della Rappresentativa, al suo posto sarebbe pronto Luca Marieni. Il tecnico ha allenato all'Atletico Cosio in prima categoria, a seguito di un'esperienza in Juniores Nazionale a Sondrio. L'unica conferma arriverebbe invece dal Femminile: dopo due Scudetti vinti da primo allenatore e uno come vice, Luca Cattaneo dovrebbe proseguire la sua avventura sulla panchina delle campionesse in carica.