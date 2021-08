Calvairate Eccellenza, intervista a Gianluca Nistri: «Possesso palla, corsa e intensità le nostre armi»

Torniamo in edicola con una nuova veste grafica e tante novità, ma la solita instancabile voglia di tenervi aggiornati sui principali eventi delle categorie dilettantistiche. In attesa di scoprire la composizione dei gironi di Serie D, l'allenatore della Tritium Danilo Tricarico ci racconta in ambizioni e incognite della Tritium appena ripescata. Nel frattempo è rivoluzione nel nuovo Sangiuliano City Nova targato Andrea Luce: sono soltanto due i superstiti del NibionnOggiono. In attesa di capire con chi dovranno vedersela, ha preso il via la stagione dell'under 19 nazionale di Città di Varese, Desenzano Calvina, Fanfulla e Leon.

Già resi noti invece i gironi di Eccellenza e Promozione: li abbiamo analizzati indicando le nostre favorite a due settimane dall'inizio della Coppa Italia. In casa Calvairate, Nistri svela la sua ricetta per difendere la categoria senza troppi patemi. Soresinese, parla il ds Nicola Bandera: «Difenderemo il blasone». Importanti novità di mercato in casa Ardor Lazzate, Bresso, Ciliverghe e Concorezzese. Questo e altro, come le immancabili tabelle, sulle pagine dei Dilettanti che troverete domani in edicola e sull'edizione digitale.