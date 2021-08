Gironi Regionali, U17: Lucento e Lascaris super rinforzate, Chisola e Chieri sempre big, Vanchiglia, Bra e Cbs più che outsider

Torniamo in edicola con un occhio di riguardo alla composizione di tutti i gironi dei campionati Regionali. Cinque gironi da 14 squadre per ogni categoria. La prima defezione è nella categoria Under 16, dove a dare forfait sono a sorpresa i valdostani dell'Aygreville. Scatta il rebus ripascaggi: la prima della lista è l'Albese, ma farebbe partire un domino gironi.

Dall'Under 17 all'Under 14 tanti "volti noti" tra le favorite, ma con in ogni girone c'è spazio anche per numerose outsiders. Il via ai campionati è fissato per il weekend 18-19 settembre, ma non prima di affrontare il SuperOscar e altri classici tornei estivi.

Spazio anche alle notizie sulle ultime panchine ancora da riempire sul palcoscenico piemontese: una pagina di tabella allenatori, dove si vede chiaramente quanto molte Under 14 siano ancora senza una guida definita. Addio a sorpresa di Stefano Guidoni dal PSG. Il Casale trova il suo Responsabile del Settore Giovanile in Claudio Maselli.