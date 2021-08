Road to Serie C femminile: tutti gli ultimi acquisti di Independiente e Pinerolo

Torna l’edizione cartacea di Sprint e Sport, tornano gli approfondimenti sul calcio femminile piemontese. Sul giornale in edicola da lunedì 23 agosto e sull'edizione digitale si comincia con le prime squadre che hanno iniziato la prepara zio e in vista della stagione ormai alle porte.

Sono le due squadre piemontesi impegnate nel campionato di Serie C: Independiente Ivrea e Pinerolo. Le eporediesi sono vicine all’acquisto di due giocatrici importanti provenienti dall’Alessandria, mentre sono sette gli ingressi dal Novara contando anche Vanessa Lavarone e Martina Ambrosi già in prestito alle orange lo scorso anno. Ma la punta di diamante sarà un attaccante che ha segnato tanti gol anche in Serie B. Il Pinerolo prima di ufficializzare gli ultimi innesti ha tesserato due giovani di qualità una proveniente da Fossano e Ilaria Mana dalla Juventus.

Scatenata la Freedom che disputerà il suo primo campionato partendo dall’Eccellenza. Le cuneesi ufficializzano anche gli ultimi tre acquisti e ora può consegnare al tecnico Gianluca Petruzzelli una rosa di 21 giocatrici, anche se non sono esclusi ancora degli arrivi.