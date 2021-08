Eccellenza Femminile: Accademia Torino e Bulè Bellinzago, le due debuttanti con grandi sogni

Ancora tanto calcio femminile sul numero di Sprint e Sport in edicola da lunedì 30 agosto. Sul giornale, che potete trovare in forma cartacea o sull'edicola digitale, ci sarà un focus su due delle nuove e più promettenti squadre che per la prima volta avranno una propria prima squadra. Si tratta di Accademia Torino e Bulè Bellinzago. Alla scoperta delle due formazioni che proveranno a far bene fin da subito con le parole dei rispettivi responsabili delle aree femminile, Muriel Crepaldi e Massimo.

Simona Sodini si è ritirata dal calcio giocato. Una carriera lunga e molto prolifica sottoporta per l'attaccante di Sassari che per 11 anni ha vestito la maglia del Torino Women. Alla numero 10, che non abbandonerà il terreno di gioco ma vi rimarrà con altre vesti, abbiamo chiesto di scegliere i tre momenti più significativi della sua carriera.

È partita la Serie A, troverete il commento, i voti e le pagelle delle partite casalinghe e vincenti di Juventus e Milan oltreché a tutte le statistiche di questa prima giornata della massima serie femminile.