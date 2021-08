Brianza Olginatese Serie D: in attesa di conoscere la composizione dei gironi, Arioli si gode un Cavagna già on fire

Tanti approfondimenti e interviste oggi in edicola nelle pagine dei Dilettanti. Ad aprire la nuova stagione sarà l'Under 19, che scenderà in campo sabato per il primo turno di Coppa. Luca Bellini e Stefano De Vito, tecnici di Universal Solaro e Bresso, si preparano a una stagione da protagonisti nei gironi A e B. Nei fascia B punta in alto Stefano Imburgia, che ambisce alla vittoria col suo Saronno.

Simone De Rosa racconta la sua scelta di approdare in Eccellenza, al Club Milano, dopo nove anni con la maglia del Novara. Girone A con tante pretendenti al titolo, per Oltjan Berberi le favorite sono Varesina e Varzi ma il suo Ardor Lazzate vuole dare battaglia. Luciano Manara, il punto sul mercato dopo le prime amichevoli. Tante novità in Promozione: Pietro Budroni, ds de La Spezia, spiega le ambizioni del club nel girone E; Giovanni Cairoli contento del ritorno del Meda nel gruppo A; il Villa piazza il colpo Maraschio, bomber di categoria.

In Serie D, la Brianza Olginatese si gode super Cavagna ma si fermano Duguet e Gaeta, mentre Ciceri promette di far divertire i tifosi del Sangiuliano City Nova. In attesa di conoscere i gironi anche l'Under 19 nazionale, in cui l'unica certezza resta la Virtus CiseranoBergamo di Mirko Togni che si prepara per un'altra stagione di alto livello. Questo e altro, come la presentazione dei gironi di Under 19 A, sulle pagine dei Dilettanti che troverete domani in edicola e sull'edizione digitale.