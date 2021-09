Femminile: il Bra che parte dal Settore giovanile e la seconda prima volta del Moncalieri

Ancora ampio spazio dedicato interamente al calcio femminile su Sprint e Sport in edicola e in edizione digitale da lunedì 13 settembre. C'è un nuovo polo di calcio femminile nel cuneese, dopo l'avvento della Freedom c'è il Bra che parte con il proprio Settore Giovanile grazie all'intraprendenza di Rocco Vitale e del suo storico gruppo di Carrù oltreché di una società che ha creduto nel calcio in rosa ed in primis Pietro Cannistraro.

In Eccellenza sarà una seconda prima volta per il Moncalieri di Simone Baccino, fondata nel 2020 ma che di fatto ha disputato solamente tre partite ufficiale. Ripartita anche l'Under 12 con la seconda fase del torneo federale, protagoniste ovviamente le professioniste anche se non sono mancate lo sorprese positive tra le dilettanti.

Cominciata la Coppa Italia di Serie C con i debutti di Fiammamonza, Orobica, Pavia Academy, Independiente, Real Meda e Solbiatese Azalee. Prima giornata di Serie B con il Como che gioisce tra le lombarde e in Serie A c'è la 100ª vittoria della Juventus Women.