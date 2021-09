Dilettanti: Seconda Categoria e Under 19 si aggiungono allo spettacolo prime squadre

Seconda Categoria e Under 19 Regionale joins the battle. Lo spettacolo delle prime squadre targate Sprint e Sport allarga il tiro ad altri due mondi, che hanno ripreso finalmente i rispettivi campionati. Sul giornale in edicola lunedì troverete 12 pagine dedicate dall'Eccellenza alla Juniores, con 17 partite seguite. Preparate i telefoni con la nostra applicazione aperta e il lettore QR pronto: c'è da divertirsi.

• A pagina 22 e 23 troverete le due pagine di Eccellenza. Dopo due giornate la vetta del girone A è addirittura condivisa da 4 squadre: la Fulgor Valdengo, sempre più trascinata da Bertani; l'Aygreville, che si conferma formazione insidiosissima; l'Accademia Borgomanero, forte della vittoria sul Borgovercelli; e la sorpresa Oleggio. Nel girone B in testa c'è solamente il Cuneo, che torna a guardare tutti dall'alto: il blasone della società biancorossa e il peso della maglia si fa sentire e i ragazzi di Michele Magliano stanno rispondendo alla grande.

• Da pagina 24 a pagina 27 ci sarà il quartetto di Promozione: 4 partite seguite, una per girone, e il racconto di una seconda giornata che ha riservato più di uno spunto interessante. Il Sizzano nel girone A si sta ritagliando un ruolo da outsider, così come il Pancalieri e il Villafranca nel girone cuneese. Belle conferme per Lascaris e Valdruento, così come per Trofarello e Luese Cristo.

• A pagina 28 e 29 due pagine sui gironi B, C, D ed E di Prima Categoria, dove le capoliste Ponderano, Montanaro, Pertusa e Perosa guidano i 4 raggruppamenti. Ma siamo solo all'inizio: anche chi ha iniziato con una falsa partenza può tranquillamente recuperare a breve.

• Pagina 30 tutta dedicata alla prima giornata di Seconda Categoria: oltre al racconto di Brandizzo – Fiano Plus ci saranno le analisi e le chicche sui gironi C, D ed E, con approfondimenti e focus sui gruppi che seguiremo nel dettaglio durante la stagione 2021/22.

• Chiude in grande stile il graditissimo ritorno dell’Under 19 Regionale, con le tre pagine dalla 31 alla 33. 8 partite seguite, interviste ai protagonisti, il racconto della giornata di giocato a quasi un anno dall’ultima partita e un’analisi sui tre ritiri di Fulgor Valdengo, Ceversama e Santostefanese.

