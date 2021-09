Femminile: presentazione ed esordio per la Freedom, rivoluzione nei campionati Under 15

In attesa dell'inizio ufficiale della stagione, con l'Eccellenza che partirà la settimana prossima, ancora tanto calcio femminile su Sprint e Sport in edicola e in edizione digitale a partire da lunedì 20 settembre. Si parte con la presentazione in grande stile della Freedom Fc Women presso la Sala San Giovanni a Cuneo. I protagonisti del nuovo sodalizio hanno preso parola per spiegare il progetto dalla Prima Squadra al Settore Giovanile.

Freedom che è stata protagonista del 1° Memorial Witzel disputato al Parco della Gioventù con la partecipazione anche del Vado e della Femminile Juventus. Intanto FIGC e LND hanno annunciato il nuovo format dell'Under 15. Presso il circolo 'La Serenissima' di Carignano sono stati definiti gli organici e la composizione dei gironi di Under 17 e Under 15 e non è mancata qualche sorpresa.

Prosegue poi la Danone Nations Cup per le Under 12 con l'ennesima grandissima prestazione delle tigrotte del Bulè Bellinzago. La seconda giornata della Coppa Italia della Serie C ha visto la sfida tutta piemontese tra Pinerolo e Independiente Ivrea. Le biancoblù di Tatiana Zorri erano all'esordio e il prossimo fine settimana sfideranno la Solbiatese Azalee