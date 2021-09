Dilettanti: partiti i campionati di Serie D, Eccellenza, Promozione e Under 19 con tante conferme e qualche sorpresa

Dopo le prime giornate di Coppa, finalmente ripartono tutti i campionati. Esordio vincente dell'Ac Leon in Serie D trascinata come sempre da capitan Bonseri. Il Gozzano campione non va oltre l'1-1 con l'Imperia, mentre il Casale cala il tris contro l'RG Ticino. In Eccellenza il Pavia conquista il derby all'ultimo secondo mentre il Sant'Angelo arranca ancora.

Cas flop, la Lentatese passa a Busto Arsizio, mentre la Nuova Sondrio debutta con una vittoria. Romanengo show, battuto il Casalpusterlengo. Città di Vigevano rimonta clamorosa a Garlasco. In Under 19 cinquina dell'Universal a Rho, fa ancora meglio il Centro Schuster che va in goleada contro il CG Bresso. La Speranza Agrate cade in casa contro la carica della Brianza Olginatese. Pioggia di gol tra La Spezia e Rozzano. In fascia B Casarile, Vibe Ronchese e Viscontini ne fanno sei, si fermano a cinque Football Leon, Varedo, Siziano Lanterna e Pro Novate.

Lo Faso si presenta alla Folgore Caratese: lanciato in Serie A da De Zerbi al Palermo, ora cerca riscatto tra i dilettanti. San Giuliano City Under 19: Vitellaro traccia la strada e guarda con fiducia al campionato. Alessandro Grippo allenatore del Saluzzo promette battaglia e si gode i nuovi acquisti. Sonzogni promette battaglia all'interno del Girone B di Eccellenza, mentre Romano lancia il guanto di sfida ad Albertini in vista del derby di Coppa.

Promozione: Ingribelli svela pregi e difetti del Valle Olona, con Rovellini possibile carta in più. Il centrocampista del Cinisello Innocenti elogia il lavoro di Fabio Quattromini. Nel Girone E Luciano Ferla candida la sua Soncinese alla vittoria del titolo. Annoni, colpo di mercato dell'Assago, si prepara a trascinare i gialloblù. Roversi tecnico della Rhodense parla degli Orange e le loro difficoltà. Il difensore del Pozzuolo Samuele Bustreo candida la propria squadra alla vittoria finale. Simone Figlia dell'Atletico CVS specialista dei rigori svela la sua strategia di battuta.