Giovanili, weekend di calcio giocato a Monza: di nuovo in campo l'Under 19 per il campionato 21/22. Fabio Orlando, eroe di Casorate, si racconta dopo la tripletta alla Mottese

Sabato e domenica "di pausa" per la delegazione di Milano: gran parte delle partite dell'ultimo turno dei gironi di Coppa Lombardia si disputerà martedì 21, ma ci sono stati comunque una serie di anticipi, come ad esempio Idrostar-Sempione, del quale è possibile trovare un approfondimento sulla nostra app. In ogni caso, nonostante le poche partite, è arrivato anche un nuovo verdetto su chi approda agli ottavi. Con il calcio giocato che ha dato appuntamento al turno settimanale, dunque, spazio per storie interessanti da raccontare e da leggere, come quella di Fabio Orlando, centrocampista del Casorate autore di una tripletta nel derby di sabato 11 settembre con la Mottese. Presente anche uno speciale dedicato all'Accademia Vittuone, che ha presentato il proprio settore giocatori al gran completo di giocatori e staff: 15 formazioni tra agonistica e preagonistica, femminile e maschile. Si segnala anche l'iniziativa sociale del Baggio, che con la presenza speciale di Samuel Eto'o ha lanciato un'iniziativa a supporto dell'attività calcistica per ragazzi sordomuti e con handicap fisici.

Weekend trafficato in quel di Monza, visto che è ricominciato il campionato Under 19, a distanza di quasi un anno dall'ultimo impegno ufficiale. Le formazioni sono scese in campo sabato e domenica, mettendo in campo tanto agonismo ma, soprattutto, tantissima voglia di tornare a calpestare il rettangolo di gioco. Siamo stati sul campo del Real Cinisello, che ha ospitato la Pro Victoria ed ha vinto con un successo decisamente largo. Sulla nostra app, inoltre, sono presenti alcuni approfondimenti sulle vittorie di Don Bosco e FC Cernusco e sul rocambolesco pareggio tra Casati Arcore e Leo Team. L'appuntamento sui campi, di conseguenza, è fissato per il prossimo weekend, l'ultimo di settembre. Nel primo fine settimana di ottobre, invece, partiranno anche tutti gli altri campionati del settore giovanile: occhi puntati con particolare attenzione sulla nuova Under 18, che desta la curiosità di molti. Sulla pagina di Monza spazio anche ai protagonisti: è stato intervistato il giovane Vasco Mercatanti della Besana Fortitudo, che ha raccontato la sua transizione da mediano a difensore centrale.

A Legnano sono scesi in campo i 2010 per un quadrangolare amichevole tra Arconatese, Seguro, Sparta Novara e Accademia Pavese: si è passata una giornata all'insegna del calcio e del divertimento e sul giornale si possono leggere le parole di Marco Rossi, ds dell'Arconatese nonché organizzatore del torneo. «I ragazzi hanno bisogno di tornare in campo», ha dichiarato il direttore sportivo. Non finisce qui, perché sulla nostra carta ci sarà anche il colpaccio del Busto 81; le parole di Calogero Bevilacqua, nuova guida dell'Antoniana Under 16; presente, come da prassi, un resoconto delle ultime partite della zona, per restare al passo con gli ultimi risultati. Chiude la pagina dello Sporting Cesate, che racconta e si racconta in merito alla rinascita dalle basi, ossia il settore giovanile.

L'Aurora Induno, a Varese, ha le idee chiare sul proprio futuro e vuole ripartire dai giovani, con un concetto molto basilare ma efficace: numeri più piccoli, in modo tale da poter offrire un servizio migliore e seguire in maniera ottimale i giovani nel loro processo di maturazione calcistica. Obiettivo finale? Una prima squadra nata dalla cantera. Approfondimento anche sull'estate del Gavirate e sulla ricerca da parte di Umberto Pace di una squadra da allenare.

DAI CAMPI

Idrostar-Sempione - Coppa Lombardia Under 19 (Milano)

Real Cinisello-Pro Victoria - Under 19, Girone A (Monza)

Don Bosco-Polisportiva di Nova - Under 19, Girone A (Monza)

Casati Arcore-Leo Team - Under 19, Girone B (Monza)

FC Cernusco-Gessate - Under 19, Girone C (Monza)

