Femminile: finalmente Eccellenza, tutto sulla prima giornata e gli esordi di molti club

Ancora tanto calcio femminile su Sprint e Sport in edicola e in edizione digitale da lunedì 27 settembre. Una pagina intera dedicata interamente ai due gironi di Eccellenza Femminile. Un campionato che ha visto gli esordi per tante società nuove come Freedom, Bulè Bellinzago, Accademia Torino, CUS Torino e Academy Pro Vercelli oltre al graditissimo ritorno nel calcio in rosa di una compagine biellese: il Bi Veo che oltre al Settore giovanile nato lo scorso anno ha anche la Prima squadra.

Siamo stati proprio a Cuneo per assistere all'esordio assoluto della squadra di Gianluca Petruzzelli contro l'Alessandria. Da segnalare anche il derby torinese tra Femminile Juventus e Cit Turin. In alcuni casi i divari sono stati netti, ma già era prevedibile quali saranno le squadre facilmente accreditate per i playoff.

Intanto la Juventus in Serie A non smette di macinare vittorie ed è partito anche il campionato Primavera con le bianconere che sono state impegnate nella partita casalinga di Borgaro contro le friulane del Tavagnacco.